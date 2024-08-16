Аварія у Київському метрополітені — на якій стадії ремонтні роботи

Ремонтні роботи у тунелі між "Деміївською" та "Либідською". Фото: Павло Авдокушин

У Києві тунель столичного метро між станцією "Деміївська" та "Либідська" ще перебувають у стані ремонту. Втім, світлини з місця проведення робіт свідчать, що цей процес знаходиться на завершальній стадії.

Про це повідомили Новини.LIVE у п'ятницю, 16 серпня.

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Судячи зі світлин, на ділянці столичного метрополітену між "Деміївською" та "Либідською" завершуються ремонтні роботи. Ймовірно, вже скоро відбудеться тестовий запуск потягів.

Нагадаємо, раніше київський міський голова Віталій Кличко обіцяв запустити рух на цій ділянці метро вже у вересні.

Тоді він повідомив, що відновлювальні роботи тривають цілодобово, а недотримання технологій під час будівництва 15 років тому — причина аварійної ситуації у перегоні.

Ремонтні роботи у тунелі Київського метрополітену. Фото: Павло Авдокушин

Ремонтна бригада у тунелі метро. Фото: Павло Авдокушин