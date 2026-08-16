РФ атаковала Киевскую область: трое пострадавших, среди них ребенок

Тушение пожара. Фото: ГСЧС Киева

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

Ночью 16 августа российские войска совершили очередную атаку на Киев и Киевскую область, в результате которой есть пострадавшие и поврежденные здания. В Киевской области, в Броварском районе, пострадали три человека, в том числе ребенок, а в столице спасатели ликвидируют пожары и устраняют последствия разрушений.

О ситуации сообщили ГСЧС Украины и глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Что известно о последствиях атаки в Киевской области

По словам Тимура Ткаченко, утром в результате российской атаки в Броварском районе Киевской области пострадали три человека.

Среди пострадавших есть ребенок. Медики оказали ему необходимую помощь на месте, поэтому необходимости в госпитализации не возникло.

Женщина получила осколочные ранения, ее доставили в больницу. Еще одному пострадавшему медики оказали помощь непосредственно на месте происшествия.

В результате российской атаки повреждены частный дом и хозяйственная постройка. В жилом здании повреждены крыша и окна.

В настоящее время на месте работают соответствующие службы. Они ликвидируют последствия удара и оценивают масштабы нанесённого ущерба.

Сообщение Тимура Ткаченко. Скриншот: Telegram

Последствия атаки РФ в Киеве

В ночь на 16 августа российские войска также атаковали столицу. В результате удара в Оболонском и Голосеевском районах Киева возникли пожары и зафиксированы разрушения.

В Оболонском районе произошел масштабный пожар на территории одного из рынков.

В другом месте в этом же районе взрывная волна привела к незначительным разрушениям здания. Пожара там не возникло.

Еще по одному адресу в Оболонском районе зафиксировали попадание в нежилое здание.

В Голосеевском районе произошел пожар

В Голосеевском районе столицы загорелось нежилое здание. Спасатели оперативно локализовали пожар и продолжили работы на месте.

Спасатели и другие соответствующие службы продолжают ликвидировать последствия российской атаки в столице и области. Специалисты также устанавливают окончательные масштабы разрушений и повреждений.

Жителей Киева и Киевской области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и в случае опасности находиться в укрытиях.

Спасатели ликвидируют возгорания после ночной атаки РФ на Киев. Фото: ГСЧС Киева

Пожар в Киеве после атаки РФ: спасатели работают на месте. Фото: ГСЧС Киева

Новости Киева

Новини.LIVE писали, что на станции киевского метро "Сырец" тестируют новую организацию пространства для пассажиров, которые во время воздушных тревог используют метро в качестве укрытия. На платформе разместили специальные навигационные наклейки, помогающие определить рекомендуемые места для различных категорий пассажиров.

Также Новини.LIVE сообщали, что киевские городские власти до сих пор не обнародовали результаты обследования жилого фонда, хотя уже наступила середина августа. Отсутствие проведенного аудита может привести к задержкам с началом отопительного сезона и повторению масштабных аварий на теплосетях.