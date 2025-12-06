Взрывы в Киеве и Днепре 6 декабря из-за ракетной атаки

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: из открытых источников

Взрывы в Киеве и Днепре прогремели прямо сейчас, в ночь на 6 декабря. В направлении обоих городов были запущены ракеты.

Об этом в Telegram сообщает начальник КМВА Тимур Ткаченко и канал Воздушных сил ВСУ.

Звуки взрывов в Киеве и Днепре в ночь на 6 декабря

"В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Город под вражеской атакой", — написал Ткаченко в 01:31.

В то же время Telegram "Суспільне Новини" проинформировал, что взрывы были слышны в Днепре. Причем это были повторные взрывы, поскольку до этого город атаковали дроны.

Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупреждали, что зафиксирован взлет МиГ-31К. При этом мониторинговые каналы писали еще и об угрозе баллистики. После военные зафиксировали скоростные цели в направлении Киева, а также баллистику на Днепр.

Фиксация ракет в направлении Киева и Днепра. Фото: Воздушные силы ВСУ

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:38 не карта воздушных тревог имеет такой вид.

Карта воздушных тревог. Фото: скриншот из Telegram

Напомним, что около часа назад в Киеве объявили воздушную тревогу. Причиной сигнала стала угроза применения ударных дронов.

Также мы писали, что поздно вечером, 3 декабря, в Киеве тоже прогремели взрывы. Тогда враг пытался атаковать столицу дронами.