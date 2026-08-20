Россия атаковала Бровары: погиб мужчина, в городе пожар

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Ткач Эдуард редактор ленты новостей

В ночь на 20 августа россияне атаковали город Бровары. В результате обстрела в городе есть погибший и повреждения.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт городского совета Броваров.

Обстрел Броваров 20 августа

Начальник Киевской ОГА Николай Калашник в своем Telegram-канале сообщил, что в результате атаки в городе поврежден один из промышленных объектов. Сейчас на месте происшествия работают все соответствующие службы и ликвидируют пожар.

«К сожалению, в Броварском районе в результате вражеской атаки погиб мужчина. Искренние соболезнования родным и близким погибшего. Еще один мужчина пострадал. Сейчас он находится в местной больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавил Ткаченко.

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