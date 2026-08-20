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Главная Киев В Броварах на фоне нападения РФ возникла чрезвычайная ситуация с электроснабжением

В Броварах на фоне нападения РФ возникла чрезвычайная ситуация с электроснабжением

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 02:06
20 августа в Броварах отключилось электричество
Срочная новость

В ночь на 20 августа россияне атаковали Киевскую область. На фоне вражеской атаки в Броварах возникли проблемы с электроснабжением.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт городского совета Броваров.

Перебои с электричеством в Броварах 20 августа

Отметим, что Россия в ночь с 19 на 20 августа нанесла по Киеву удары баллистическими ракетами. Параллельно в сети писали, что в Броварах на фоне атаки полностью пропало электричество

В настоящее время мэр Броваров Игорь Сапожко в своем Telegram-канале подтвердил, что в городе возникли проблемы с электричеством.

«На данный момент у нас аварийная ситуация с электроснабжением общины в результате вражеской атаки. Энергетики приступят к ликвидации последствий, как только позволит обстановка с безопасностью», — говорится в сообщении.

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Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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