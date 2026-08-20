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Главная Киев В Киеве из-за ударов РФ повреждены детская больница и здания

В Киеве из-за ударов РФ повреждены детская больница и здания

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 00:59
Обстрел Киева 20 августа — повреждены детская больница, жилые дома и склады
Спасатель. Иллюстративное фото: facebook.com/DSNS.GOV.UA

В ночь на 20 августа россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в городе повреждено медицинское учреждение, здания, горят склады и не только.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.

Главное:

  • враг нанес массированный удар баллистикой и запустил крылатые ракеты "Калибр";
  • последствия зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах;
  • повреждены детская больница, здания и горят склады;
  • на данный момент 12 человек пострадали, 2 погибли.

Чем обстреливали русские

Примерно в 23:52 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Параллельно Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали запуски ракет по столице.

В период с 23:54 примерно до 00:05 в Киеве раздавались очень мощные серии взрывов.

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Также стоит отметить, что россияне прямо сейчас атакуют Украину дронами, а мониторинговые каналы писали о взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Кроме того, наблюдатели утверждают, что россияне уже запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из Новороссийска.

Обновлено в 01:35

В Киеве были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что враг запустил "Калибры" и они летели именно на столицу.

Последствия обстрела Киева

Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.

Подробнее о каждом из них — ниже.

Соломенский район

По данным КМВА, в этом районе зафиксированы повреждения жилого дома и возгорание вблизи расположенных гаражей. Кроме того, повреждено медицинское учреждение.

Кличко, в свою очередь, уточнил, что повреждено помещение детской больницы. Выбиты окна, а на территории горят автомобили.

Кроме того, возле одного из пятиэтажных домов упали обломки, а в самом здании выбиты окна.

Кстати, Кличко также писал, что в этом районе, по предварительным данным, люди заблокированы в убежище.

Обновлено в 01:12

"В Соломенском районе произошло обрушение верхних этажей и возгорание в 9-этажном жилом доме. По другому адресу в жилом доме заблокированы люди", — сообщил мэр Киева.

Обновлено в 01:30

По данным КГВА, в этом районе повреждено здание школы. В укрытии заблокированы люди.

Святошинский район

На данный момент известно, что в Святошинском районе:

  • зафиксировано попадание на территории нежилой застройки;
  • произошло разрушение помещений на территории нежилой застройки, под завалами могут находиться люди;
  • горят складские помещения.

Дарницкий район

В этом районе также горят нежилые помещения.

Пострадавшие

По словам Кличко, по состоянию на 00:55 известно о четырёх пострадавших. Однако в КГВА пишут, что ранены трое, а один человек погиб.

Обновлено в 01:50

"По состоянию на 01:15 известно о 6 раненых. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли две женщины", — сообщили в КГВА.

Но позже уточнили, что количество пострадавших возросло до 12.

Київ під ударом балістики - що відомо
Посты Кличко и КМВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, 16 августа в Киеве также прогремели взрывы из-за баллистической атаки. Повреждения после обстрела фиксировались в Голосеевском и Оболонском районах.

Также мы писали, что той ночью россияне полностью уничтожили книжный рынок возле «Почайной» в Оболонском районе.

Киев пожар взрыв обстрелы разрушения пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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