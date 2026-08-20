Обстрел Киева 20 августа — повреждены детская больница, жилые дома и склады

В Киеве из-за ударов РФ повреждены детская больница и здания
В ночь на 20 августа россияне обстреляли Киев баллистическими ракетами. В результате вражеского обстрела в городе повреждено медицинское учреждение, здания, горят склады и не только.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КГГА.
Главное:
- враг нанес массированный удар баллистикой и запустил крылатые ракеты "Калибр";
- последствия зафиксированы в Святошинском, Дарницком и Соломенском районах;
- повреждены детская больница, здания и горят склады;
- на данный момент 12 человек пострадали, 2 погибли.
Чем обстреливали русские
Примерно в 23:52 в Киеве и большинстве областей Украины объявили воздушную тревогу. Параллельно Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического оружия, после чего зафиксировали запуски ракет по столице.
В период с 23:54 примерно до 00:05 в Киеве раздавались очень мощные серии взрывов.
Также стоит отметить, что россияне прямо сейчас атакуют Украину дронами, а мониторинговые каналы писали о взлёте стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160. Кроме того, наблюдатели утверждают, что россияне уже запустили крылатые ракеты типа "Калибр" из Новороссийска.
Обновлено в 01:35
В Киеве были слышны взрывы. Воздушные силы ВСУ официально подтвердили, что враг запустил "Калибры" и они летели именно на столицу.
Последствия обстрела Киева
Мэр Киева Виталий Кличко и КМВА в своих Telegram-каналах сообщили, что последствия атаки зафиксированы в Соломенском, Святошинском и Дарницком районах.
Подробнее о каждом из них — ниже.
Соломенский район
По данным КМВА, в этом районе зафиксированы повреждения жилого дома и возгорание вблизи расположенных гаражей. Кроме того, повреждено медицинское учреждение.
Кличко, в свою очередь, уточнил, что повреждено помещение детской больницы. Выбиты окна, а на территории горят автомобили.
Кроме того, возле одного из пятиэтажных домов упали обломки, а в самом здании выбиты окна.
Кстати, Кличко также писал, что в этом районе, по предварительным данным, люди заблокированы в убежище.
Обновлено в 01:12
"В Соломенском районе произошло обрушение верхних этажей и возгорание в 9-этажном жилом доме. По другому адресу в жилом доме заблокированы люди", — сообщил мэр Киева.
Обновлено в 01:30
По данным КГВА, в этом районе повреждено здание школы. В укрытии заблокированы люди.
Святошинский район
На данный момент известно, что в Святошинском районе:
- зафиксировано попадание на территории нежилой застройки;
- произошло разрушение помещений на территории нежилой застройки, под завалами могут находиться люди;
- горят складские помещения.
Дарницкий район
В этом районе также горят нежилые помещения.
Пострадавшие
По словам Кличко, по состоянию на 00:55 известно о четырёх пострадавших. Однако в КГВА пишут, что ранены трое, а один человек погиб.
Обновлено в 01:50
"По состоянию на 01:15 известно о 6 раненых. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли две женщины", — сообщили в КГВА.
Но позже уточнили, что количество пострадавших возросло до 12.
Как сообщали Новини.LIVE, 16 августа в Киеве также прогремели взрывы из-за баллистической атаки. Повреждения после обстрела фиксировались в Голосеевском и Оболонском районах.
Также мы писали, что той ночью россияне полностью уничтожили книжный рынок возле «Почайной» в Оболонском районе.