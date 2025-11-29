Киев под ударом дронов и баллистики - горят высотки, количество пострадавших растет

Многоэтажка после обстрела после обстрела. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

Россияне в ночь на 29 ноября осуществили комбинированный обстрел Киева. В результате атаки в разных районах столицы горят высотки, также растет количество пострадавших.

Об этом в Telegram сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

Согласно сообщению Кличко, последствия атаки РФ фиксируются по меньшей мере в четырех районах столицы. Кроме того, перед этим начальник КГВА Тимур Ткаченко писал, что эти последствия на 6 локациях.

Обновлено в 03:40

"В результате циничной террористической атаки Российской Федерации зафиксировано 9 локаций с последствиями и повреждениями в Дарницком, Шевченковском, Соломенском, Святошинском и Днепровском районах", — уточнили в КМВА.

После отбоя тревоги будут развернуты штабы помощи.

Подробнее по каждому району и пострадавших рассказываем ниже.

Соломенский район

По словам мэра, в Соломенском районе в результате падения обломков на 25 этажный дом, произошло возгорание утеплителя и частичное разрушение фасада 1 по 3 этажи. Кроме того, повреждены машины во дворе.

"Также в Соломенском районе обломки упали на крышу 17-этажного дома. Предварительно, без пожара. Горит дом в частном секторе", — добавил он.

Шевченковский район

В Шевченковском районе из-за падения обломков на 14-этажный дом, горят квартиры на уровне 4-5 этажей. Сейчас пожар локализовали.

Дарницкий район

В этом районе обломки упали на кровлю двухэтажного здания.

Святошинский район

В Святошинском районе произошло попадание обломков в подъезд трехэтажного жилого дома.

Обновлено в 03:40

В КМВА уточнили, что существенные повреждения получил 3-этажный жилой дом. Есть пострадавшие.

Днепровский район

"В Днепровском районе в результате атаки также пострадал многоквартирный жилой дом. Предварительно, есть пожар", — написал Ткаченко в 02:40.

В то же время Кличко сообщает о вызове медиков в этот район.

Обновлено в 02:57

Мэр Киева сообщил, что в доме зафиксировано разрушение на уровне 6-7 этажей.

Пострадавшие

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что по состоянию на 01:53 количество пострадавших возросло до 4 человек. Одного человека госпитализировали.

В то же время начальник КГГА Тимур Ткаченко подтвердил эту информацию на написал, что его предварительные данные о пострадавшем ребенке — не подтвердились.

Обновлено в 02:15

"Уже пятеро пострадавших в столице. Двух из них, в частности, одного ребенка, медики госпитализировали", — рассказал Кличко.

Обновлено в 02:34

"Шесть человек пострадали в столице в результате вражеской атаки. Трое из них, в том числе 13-летний ребенок, были госпитализированы. Остальным оказали помощь на месте", — сообщил мэр.

Между тем Ткаченко пишет, что на одной из локаций в настоящее время проверяют информацию о возможной гибели женщины.

Обновлено в 03:04

На данный момент в Киеве уже семь пострадавших, четверых из них медики госпитализировали.

Обновлено в 03:18

В столице уже есть первая жертва.

"По уточненной информации, на одной из локаций в Святошинском районе подтверждена гибель человека. Деблокировано тело, предварительно мужского пола. На данный момент по Киеву в общей сложности 1 погибший и 7 пострадавших, в том числе 1 ребенок ранен", — сообщил Ткаченко.

Напомним, что с наступлением новых суток, примерно в 00:24, в столице прозвучали первые взрывы. В городе были слышны звуки дронов и работу ПВО.

Уже после часа ночи, РФ запустила по Киеву баллистику. На фоне этой атаки в столице прозвучали очень громкие взрывы.