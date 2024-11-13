Россия нанесла комбинированный удар по Киеву 13 ноября - что известно

Пуски ракет. Фото из открытых источников

Вооруженные силы РФ нанесли комбинированный ракетно-дроновый удар по Киеву. Это произошло впервые за последние 73 дня.

Об этом сообщили в Киевской МВА в среду, 13 ноября.

Читайте также:

Атака по Киеву 13 ноября

По информации МВА, российская армия обстреляла столицу разными видами ракет и беспилотниками.

"Для атаки враг применил вероятно крылатые ракеты воздушного базирования, баллистические ракеты KN-23/KN-24/Искандер-М, беспилотники типа Shahed/Герань/Гербера/Пародия", — говорится в сообщении.

Сообщения об атаке на Киев. Фото: скриншот

Воздушная тревога в Киеве была объявлена утром 13 ноября из-за угрозы БпЛА с восточного направления.

"В это время крылатые ракеты уже направлялись в направлении Киевщины. Когда ракеты уже заходили на Киев противник одновременно нанес баллистический удар по столице", — сообщили в МВА.

Враг завершил атаку опять же беспилотниками. Российский воздушный удар по Киеву длился более двух часов.

"В результате противовоздушного боя Силы обороны уничтожили несколько крылатых, несколько баллистических ракет и до десятка дронов врага", — добавили в Киевской МВА.

Информация о пострадавших пока не поступала. Также не сообщали о разрушении.

Напомним, российская армия 12 ноября атаковала Харьков дроном новой разработки. В результате обстрела пострадала женщина.

Российские военные запустили ракеты по Сумской области. 12 ноября вечером в Сумах раздались взрывы.