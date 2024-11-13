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Збираються в метро — як кияни перечікують повітряну тривогу

13 листопада 2024 08:29
Ольга Антоновська - редактор
Повітряна тривога — як кияни перечікують небезпеку
Люди ховаються в метро під час тривоги. Фото: офіційний портал Києва
Ольга Антоновська - редактор

В середу, 13 листопада, вранці по всій території України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу БпЛА та ракетну небезпеку. Кияни почали збиратись в метро.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 13 листопада.

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Метрополітен на станції "Дорогожичі" заповнений людьми. Дехто з киян зайняв місця на ескалаторі, інші ж — збираються на платформі.

Мер Києва Вітай Кличко повідомив про загрозу для містян. Спочатку він повідомив про ракетну небезпеку для містян та загрозу БпЛА.

"Ворожий БпЛА над центром міста. Будьте уважні! Перебувайте в укриттях", — написав Кличко.

Ракетна небезпека в Києві
Віталій Кличко попередив киян про небезпеку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві вранці у середу, 13 листопада, пролунали вибухи. Мешканців попередили про загрозу ракетного удару.

Киян попередили про можливі відключення світла 13 листопада. У Київській міській військовій адміністрації нагадали, що це превентивний захід. 

Київ вибух ракети балістична атака атака БпЛА

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