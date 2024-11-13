Повітряна тривога — як кияни перечікують небезпеку

Люди ховаються в метро під час тривоги. Фото: офіційний портал Києва

В середу, 13 листопада, вранці по всій території України оголосили повітряну тривогу. Українців попередили про загрозу БпЛА та ракетну небезпеку. Кияни почали збиратись в метро.

Про це повідомляють Новини.LIVE у середу, 13 листопада.

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Кияни під час повітряної тривоги ховаються в метро

Метрополітен на станції "Дорогожичі" заповнений людьми. Дехто з киян зайняв місця на ескалаторі, інші ж — збираються на платформі.

Мер Києва Вітай Кличко повідомив про загрозу для містян. Спочатку він повідомив про ракетну небезпеку для містян та загрозу БпЛА.

"Ворожий БпЛА над центром міста. Будьте уважні! Перебувайте в укриттях", — написав Кличко.

Віталій Кличко попередив киян про небезпеку. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві вранці у середу, 13 листопада, пролунали вибухи. Мешканців попередили про загрозу ракетного удару.

Киян попередили про можливі відключення світла 13 листопада. У Київській міській військовій адміністрації нагадали, що це превентивний захід.