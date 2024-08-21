Виталий Кличко назвал сроки завершения реконструкции транспортной развязки на Оболони в Киеве

В Киеве завершается реконструкция транспортной развязки на Оболони — когда откроют движение
В Киеве на Оболони завершается реконструкция транспортной развязки. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод планируется к концу лета.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в среду, 21 августа.
На каком этапе работы на Оболони
Как сообщил Кличко, проезд по путепроводу — улице Полярной через Богатырскую — открыли в мае.
Уже обустроили съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, перила и барьеры, перенастроили инженерные сети.
"Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования по инклюзивности", — говорится в сообщении.
Исчезнут ли пробки
По словам мэра Киева, реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони.
Также идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской: здесь расширяют проезжую часть, обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения. А также переустраивают инженерные сети.
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