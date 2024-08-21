Виталий Кличко назвал сроки завершения реконструкции транспортной развязки на Оболони в Киеве

Реконструкция дороги в Киеве. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

В Киеве на Оболони завершается реконструкция транспортной развязки. Открыть движение со съездами и заездами на новый путепровод планируется к концу лета.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в среду, 21 августа.

Читайте также:

На каком этапе работы на Оболони

Как сообщил Кличко, проезд по путепроводу — улице Полярной через Богатырскую — открыли в мае.

Уже обустроили съезды и заезды транспортной развязки, тротуары и велодорожки. Установили наружное освещение, перила и барьеры, перенастроили инженерные сети.

"Построили и подземный пешеходный переход с пандусами для маломобильных групп населения. Учтены все требования по инклюзивности", — говорится в сообщении.

Ремонт дороги на Оболони в Киеве. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Исчезнут ли пробки

По словам мэра Киева, реконструкция этой развязки увеличит пропускную способность транспортного узла и уменьшит пробки в этой части Оболони.

Также идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской: здесь расширяют проезжую часть, обустраивают тротуары и велодорожки, устанавливают опоры освещения. А также переустраивают инженерные сети.

Транспортная развязка на Оболони. Фото: t.me/vitaliy_klitschko