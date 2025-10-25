Що відомо про нічну атаку на Київ — деталі від ДСНС

Робота рятувальників на місці подій. Фото: ДСНС України/Telegram

У ніч на 25 жовтня російські війська знову атакували Київ, спричинивши пожежі та руйнування у кількох районах столиці. За попередніми даними, внаслідок обстрілів дев’ятеро людей отримали поранення, троє з них були госпіталізовані.

Про це повідомили ДСНС України в офіційному Telegram-каналі у суботу, 25 жовтня.

Уламки пошкодили будівлі в кількох районах

За даними рятувальників, удари зафіксовано в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах столиці. В одному з районів загорілася нежитлова будівля, на іншій локації уламки ракет впали на відкриту територію, пошкодивши вікна в навколишніх будинках. На місцях працюють оперативно-рятувальні підрозділи та екстрені служби.

Допис ДСНС України у Telegram. Фото: скриншот

"Київ: 9 осіб постраждало під час нічної російської атаки. У Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах зафіксовано влучання. На одній із локацій сталося загоряння нежитлової будівлі", — повідомили в ДСНС.

Допис ДСНС Києва у Telegram. Фото: скриншот

Унаслідок атаки місто зазнало пошкоджень інфраструктури, рятувальники гасять вогонь і розбирають завали. Загинув один чоловік, ще дев’ятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під час обстрілу пошкоджено також житлові будинки, дитячий садок, магазини та автомобілі в кількох районах столиці.

Допис ДСНС Києва у Telegram. Фото: скриншот

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом чергового воєнного злочину, вчиненого російськими військовими. Станом на 9:30 ранку підтверджено загибель одного чоловіка в Деснянському районі та дев’ятьох поранених у кількох районах столиці, троє з них госпіталізовані.

Допис ДСНС Києва у Telegram. Фото: скриншот

У Дніпровському районі вибуховою хвилею вибито вікна у дванадцяти житлових будинках і дитячому садку, у Дарницькому — пошкоджено вікна багатоповерхівки. У Деснянському районі знищено магазин і продовольчі склади, пошкоджено кілька автомобілів.

Рятувальники на місці подій. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що внаслідок ракетного удару по Києву вночі 25 жовтня у столиці спалахнули пожежі, в результаті яких постраждала щонайменше одна людина.

Раніше ми також інформували, що під час чергової повітряної атаки на Київ пошкоджено будівлю дитячого садка в Дніпровському районі, а за попередніми даними, поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мешканців міста.