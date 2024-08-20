В Киеве сообщили о подозрении парню, который украл сумку с деньгами

Украл сумку с 70 тысячами гривен — в Киеве злоумышленнику сообщили о подозрении
В Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, который украл у работника автомойки сумку с 70 000 гривен. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 20 августа.
Кража сумки с деньгами в Киеве
Правоохранители рассказали, что 26-летний местный житель Киева, проходя мимо помещения автомобильной мойки, увидел на полке сумку, которую ее владелец оставил на несколько минут. Воспользовавшись отсутствием людей рядом, нарушитель забрал сумку, в которой находились около 70 000 гривен и другие вещи и скрылся.
"Полицейские оперативно разыскали и задержали подозреваемого. В ходе следственных действий у злоумышленника изъяли вещественные доказательства и большую часть украденных денег, которые вернули владельцу", — говорится в сообщении.
Какое наказание ждет подозреваемого
Нарушителю, ранее судимому за аналогичные преступления, сообщили о подозрении в совершении кражи и на время досудебного расследования он будет находиться под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.
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