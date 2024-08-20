В Киеве сообщили о подозрении парню, который украл сумку с деньгами

Полиция на месте вызова. Иллюстративное фото: УНИАН

В Киеве полицейские сообщили о подозрении мужчине, который украл у работника автомойки сумку с 70 000 гривен. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 20 августа.

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Правоохранители рассказали, что 26-летний местный житель Киева, проходя мимо помещения автомобильной мойки, увидел на полке сумку, которую ее владелец оставил на несколько минут. Воспользовавшись отсутствием людей рядом, нарушитель забрал сумку, в которой находились около 70 000 гривен и другие вещи и скрылся.

Фото с камеры наблюдения. Фото: Нацполиция

"Полицейские оперативно разыскали и задержали подозреваемого. В ходе следственных действий у злоумышленника изъяли вещественные доказательства и большую часть украденных денег, которые вернули владельцу", — говорится в сообщении.

Задержанный подозреваемый. Фото: Нацполиция

Какое наказание ждет подозреваемого

Нарушителю, ранее судимому за аналогичные преступления, сообщили о подозрении в совершении кражи и на время досудебного расследования он будет находиться под стражей. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.