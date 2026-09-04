Россия атаковала здание СБУ в Киеве — реакция Зеленского

Александр Поклад. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский беспилотник поразил центральное здание Службы безопасности Украины на Владимирской улице в Киеве, недалеко от Софийского собора. По его словам, дрон был нацелен непосредственно на кабинет руководителя СБУ.

Об этом он сообщил в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Российский дрон целился прямо в кабинет руководителя СБУ

Зеленский отметил, что на месте удара работают все необходимые экстренные службы, а пострадавшим будет оказана помощь. Президент также поручил руководству СБУ подготовить ответ России на атаку.

"Поручил Покладу адекватно, ощутимо и, по возможности, зеркально ответить россиянам на этот удар, когда все будет подготовлено. Наши военные поддержат этот ответ", — заявил Зеленский.

Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Президент подчеркнул, что соответствующие действия будут предприняты после необходимой подготовки.

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Сообщение Виталия Кличко. Фото: скриншот

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