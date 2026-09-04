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Главная Киев В Киеве из-за падения обломков БПЛА пострадали 14 человек

В Киеве из-за падения обломков БПЛА пострадали 14 человек

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4 сентября 2026 09:03
Атака БПЛА на Киев: 14 человек пострадали из-за падения обломков
Спасатели ГСЧС устраняют последствия атаки со стороны РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Киевской области

В четверг, 3 сентября, РФ атаковала столицу беспилотниками. В Киеве в результате падения обломков БПЛА пострадали 14 человек, среди них 12-летняя девочка. Обломки были обнаружены в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах столицы, повреждены автомобили и жилой дом.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация, передает Новини.LIVE.

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Последствия систематической атаки дронов по Киеву

КМВА сообщает, что в течение прошедших суток российские войска продолжали наносить удары по Киеву. Осколки вражеских средств поражения упали сразу в четырех районах столицы.

В частности, их зафиксировали в Голосеевском, Дарницком, Святошинском и Соломенском районах.

В результате падения обломков на проезжую часть и открытую территорию были повреждены автомобили. Также пострадали люди и был поврежден жилой дом. Всего после вражеской атаки пострадали 14 человек. Среди них — 12-летняя девочка.

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Киевская городская военная администрация отмечает, что в Голосеевском районе столицы работает штаб, где жители могут получить помощь после атаки.

  • Штаб расположен по адресу: улица Героев Мариуполя, 7-А.
  • Пункт работает с 09:00 до 18:00.
  • За справками жители могут обращаться по номеру 068 432 45 35 — Лилия Цимбалиста.
У Києві через падіння уламків БпЛА 14 постраждалих - фото 1
Сообщение КМВА. Скриншот: Telegram

Новости Киева

Новини.LIVE сообщали, что 3 сентября в Киеве в результате российской атаки пострадали 10 человек, в том числе один ребенок. В Голосеевском районе был поврежден девятиэтажный жилой дом — разрушения произошли на девятом этаже.

Мы сообщали, что в столице мосты могут оставаться открытыми во время воздушных тревог. В то же время в городе увеличили количество автобусов, курсирующих по маршрутам, дублирующим линии метрополитена.

Киев беспилотники дроны война в Украине атака КМВА
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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