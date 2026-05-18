Россия хочет оставить киевлян без воды: к чему реально готова столица

Киевская ГЭС. Фото: УНИАН

Возможные повреждения Киевской гидроэлектростанции не несут угрозы массового затопления жилых массивов столицы. Столичные службы заранее отработали все алгоритмы реагирования на такие чрезвычайные ситуации, а коммунальщики имеют четкий план обеспечения районов водой в случае перебоев.

Об этом в эфире программы "Київський час" заявил председатель Оболонской РГА в городе Киеве Кирилл Фесик.

Что будет в случае прорыва Киевской ГЭС

Как рассказал в эфире программы "Киевское время" председатель Оболонской районной государственной администрации в городе Киеве Кирилл Фесик, специалисты уже смоделировали сценарии возможного разлива воды. По словам чиновника, разработанные карты показывают, что жилой застройке грозит минимальная опасность.

"Докладываю, по плотине били буквально десятки раз из всего существующего вооружения. Она очень много этих ударов выдерживает. И у нас было несколько учений общегородских, связанные с ударами по гидроэлектростанции наши. И там были планы возможных затоплений, подтоплений. Конечно, туда попадал и наш район. Но хочу заверить людей, что большинство территорий, которая подпадает под подтопление, не является заселенной", — подчеркнул глава Оболонской РГА.

Отдельно руководитель района остановился на вопросе обеспечения жителей питьевой водой в случае повреждения инфраструктуры. Он пояснил, что ликвидировать такие последствия в летний период значительно проще.

Главная проблема зимних отключений заключалась в невозможности полноценно использовать спецтранспорт.

"Когда -20°C, водовозки не используются. Мы это тоже зимой обсуждали. Это сценарий, почему водовозки не выезжают. Потому что они очень быстро превращаются в ледовозки. И, собственно, не несут функционал, который должны нести", — отметил он.

Сам Оболонский район располагает до пяти единиц водовозов - это, как говорит чиновник, стандартный парк. Хотя такого количества техники объективно недостаточно для автономного обеспечения всего массива, ситуацию спасают эффективные горизонтальные связи между разными частями Киева. Если возникает острая необходимость, районы будут оперативно обмениваться ресурсами для усиления.

Фесик напомнил, что этой зимой оболонские специалисты из управляющей компании помогали с восстановлением почти во всех пострадавших районах. Ссылаясь на слова представителя министерства общин, он резюмировал, что ключевым фактором остается скорость ремонтных работ. Сейчас уже есть четко отработанные алгоритмы, специалисты и необходимые запчасти в случае обстрелов, поэтому длительных перебоев ни с водоснабжением, ни с электричеством не ожидается.

Новини.LIVE писали ранее о проблеме обеспечения Киевводоканала резервными средствами питания. Глава Деснянской РГА в Киеве Максим Бахматов заявил, что это грозит серьезными проблемами с водоснабжением в случае массированных ударов врага по энергообъектам или водообъектам.

В 2024 году российские войска интенсивно били по Киевской ГЭС. Тогда в ЦПД опровергли мифы и слухи о затоплении Киева, мол, конструкция ГЭС очень массивная и хорошо защищена, поэтому ракетный удар вряд ли сможет ее уничтожить.