Россия атаковала Киевскую ГЭС 26 августа - существует ли угроза разрушения

Киевская ГЭС. Фото: Укринформ

Российские захватчики утром в понедельник, 26 августа, попали ракетой по Киевской ГЭС. Однако оккупантам не удалось ее разрушить, поскольку ракетами это сделать невозможно.

Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.

Читайте также:

Угроза для Киевской ГЭС

"По плотине Киевской ГЭС — угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно", — отметил Коваленко.

Он отметил, что не стоит сравнивать с подрывом Каховской в прошлом году, поскольку там подрыв был совершен изнутри. В то же время россияне эту тему используют для распространения паники среди украинцев.