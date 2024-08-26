Россия атаковала Киевскую ГЭС 26 августа - существует ли угроза разрушения

В Центре противодействия дезинформации ответили, возможно ли ракетами разрушить Киевскую ГЭС
26 августа 2024 14:54
Киевская ГЭС. Фото: Укринформ
Российские захватчики утром в понедельник, 26 августа, попали ракетой по Киевской ГЭС. Однако оккупантам не удалось ее разрушить, поскольку ракетами это сделать невозможно.
Об этом заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко в Telegram.
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"По плотине Киевской ГЭС — угроз нет. Разрушить ее ракетами невозможно", — отметил Коваленко.
Он отметил, что не стоит сравнивать с подрывом Каховской в прошлом году, поскольку там подрыв был совершен изнутри. В то же время россияне эту тему используют для распространения паники среди украинцев.
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