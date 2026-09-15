Нападение на Киев 15 сентября: есть погибший и пострадавшие

Спасатель ГСЧС. Фото: ГСЧС Киева

Российская армия продолжает террор против гражданского населения. Стало известно, что в Киеве в результате российской атаки утром 15 сентября пострадали 12 человек, один из них скончался в больнице от тяжелых ранений. Шестеро пострадавших остаются в стационарах городских больниц, ещё пятерым медики оказали помощь амбулаторно или непосредственно на месте.

О последствиях атаки сообщили мэр Киева Виталий Кличко и Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает Новини.LIVE.

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В Святошинском районе горели автомобили и здание

ГСЧС сообщила в своём сообщении, что в результате российской атаки два человека пострадали в Святошинском районе столицы. На месте попадания возник пожар. Огонь охватил пять автомобилей и нежилое здание, расположенное на территории гаражного кооператива. Спасатели работали на месте удара и ликвидировали последствия атаки.

Помимо Святошинского района, обломки российских беспилотников упали еще в нескольких местах в Соломенском и Голосеевском районах Киева.

Сообщение ГСЧС. Скриншот: Facebook

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что в целом с утра 15 сентября в результате атак врага пострадали 12 человек. К сожалению, один из них получил тяжелые ранения и впоследствии скончался в больнице.

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Еще шестеро пострадавших находятся в стационарах городских медицинских учреждений. Остальным пострадавшим медики оказали необходимую помощь амбулаторно или непосредственно на месте.

Сообщение Виталия Кличко. Скриншот: Telegram

Горящие автомобили. Фото: ГСЧС Киева

Последствия атаки РФ на столицу. Фото: ГСЧС Киева

Последние новости Киевской области

Новини.LIVE сообщали, что из-за систематических атак РФ по АЗС автозаправочные станции Киевской области подключат к специальной цифровой системе воздушной осведомленности, которой пользуются Силы обороны Украины. Это позволит ответственным работникам АЗС в режиме реального времени получать актуальные данные о перемещении вражеских воздушных целей.

Мы сообщали, что военный Егор Фирсов рассказал во время ежегодной встречи YES, организованной Фондом Виктора Пинчука, что РФ может значительно увеличить количество запусков реактивных "шахедов", а уже в начале зимы над Киевом одновременно могут находиться десятки таких беспилотников.