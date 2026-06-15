Россия обстреляла Киевщину ракетами и БпЛА: среди пострадавших — подросток

Спасатели тушат пожар после ночного обстрела 15 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Киевской области

Ночью в понедельник, 15 июня, армия РФ нанесла массированный удар по Киевской области. Враг применил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Скриншот сообщения Николая Калашника

Последствия обстрела Киевской области ночью 15 июня

В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, женщина — сотрясение головного мозга, а парень 2011 года рождения — острую стрессовую реакцию. Всем пострадавшим оказали помощь на месте.



Атака нанесла повреждения пяти районам области. В Броварском районе под ударом оказались многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения. В Вышгородском районе есть повреждения на территории частного домовладения. В Фастовском районе горел частный дом, получил повреждения автомобиль. В Бучанском районе пострадали складские помещения, а в Бориспольском районе — частный жилой дом.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что ночью 15 июня в Киеве прогремели взрывы. В результате атаки в столице получили повреждения жилые дома, автомобили, Киево-Печерская Лавра. Пострадали более двух десятков человек.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко писал, что в результате ночной атаки на столицу в ночь на 15 июня погибли четыре человека. Еще 23 человека пострадали. Среди травмированных — беременная женщина и пятилетняя девочка.