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Главная Киев Россия обстреляла Киевщину ракетами и БпЛА: среди пострадавших — подросток

Россия обстреляла Киевщину ракетами и БпЛА: среди пострадавших — подросток

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Дата публикации 15 июня 2026 06:16
Россия обстреляла Киевщину ракетами и БпЛА: среди пострадавших — подросток
Спасатели тушат пожар после ночного обстрела 15 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Киевской области

Ночью в понедельник, 15 июня, армия РФ нанесла массированный удар по Киевской области. Враг применил ударные дроны, крылатые и баллистические ракеты. Пострадали три человека, в том числе ребенок.

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Обстрел Киевщины ночью 15 июня 2026 года
Скриншот сообщения Николая Калашника

Последствия обстрела Киевской области ночью 15 июня

В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, женщина — сотрясение головного мозга, а парень 2011 года рождения — острую стрессовую реакцию. Всем пострадавшим оказали помощь на месте.

Атака нанесла повреждения пяти районам области. В Броварском районе под ударом оказались многоэтажный жилой дом, три легковых автомобиля и складские помещения. В Вышгородском районе есть повреждения на территории частного домовладения. В Фастовском районе горел частный дом, получил повреждения автомобиль. В Бучанском районе пострадали складские помещения, а в Бориспольском районе — частный жилой дом.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что ночью 15 июня в Киеве прогремели взрывы. В результате атаки в столице получили повреждения жилые дома, автомобили, Киево-Печерская Лавра. Пострадали более двух десятков человек.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко писал, что в результате ночной атаки на столицу в ночь на 15 июня погибли четыре человека. Еще 23 человека пострадали. Среди травмированных — беременная женщина и пятилетняя девочка.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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