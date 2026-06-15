В результате атаки на Киев погибли люди

Пожар в доме после обстрела Киева ночью 15 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированному удару со стороны России. Два человека погибли. Пострадавших — более двух десятков.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Жертвы и пострадавшие в результате атаки на Киев ночью 15 июня

По состоянию на 05:07 было известно о 23 пострадавших от обстрела. В частности, ранения получили пятилетняя девочка и беременная женщина. Женщину госпитализировали. Ребенку оказали помощь на месте.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 05:40 число погибших в столице возросло до четырех человек.

Скриншот сообщений Тимура Ткаченко

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 15 июня в Киеве прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировали повреждения во всех районах столицы. Среди объектов, поврежденных обстрелом, жилые дома, автомобили, Киево-Печерская Лавра. Пострадали более 20 человек.

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