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Главная Киев В результате атаки на Киев погибли люди

В результате атаки на Киев погибли люди

Ua ru
Дата публикации 15 июня 2026 05:30
В результате атаки на Киев погибли люди
Пожар в доме после обстрела Киева ночью 15 июня 2026 года. Фото: ГСЧС Киева

В ночь на понедельник, 15 июня, Киев подвергся массированному удару со стороны России. Два человека погибли. Пострадавших — более двух десятков.

Об этом сообщил начальник Киевской ГВА Тимур Ткаченко, передает Новини.LIVE.

Жертвы и пострадавшие в результате атаки на Киев ночью 15 июня

По состоянию на 05:07 было известно о 23 пострадавших от обстрела. В частности, ранения получили пятилетняя девочка и беременная женщина. Женщину госпитализировали. Ребенку оказали помощь на месте.

ОБНОВЛЕНО: По состоянию на 05:40 число погибших в столице возросло до четырех человек.

Унаслідок атаки на Київ уночі 15 червня 2026 року загинули та постраждали люди
Скриншот сообщений Тимура Ткаченко

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в ночь на 15 июня в Киеве прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировали повреждения во всех районах столицы. Среди объектов, поврежденных обстрелом, жилые дома, автомобили, Киево-Печерская Лавра. Пострадали более 20 человек.

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Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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