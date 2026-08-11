Россия повредила детскую больницу в Киеве: фото последствий
Российские оккупанты в ночь на 11 августа обстреляли Киев баллистическими ракетами. В частности, в результате обстрела пострадала детская больница в Шевченковском районе.
Об этом сообщил корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн.
Российский обстрел Киева 11 августа
В ГСЧС сообщали, что в результате российского обстрела в Шевченковском районе произошло попадание на территории одной из детских больниц. На месте образовались две воронки, а также были повреждены окна здания и газовая труба.
"Сотрудники газовой службы ликвидировали утечку газа. К счастью, дети и медики находились в укрытии. Жертв и пострадавших нет", — сообщили в ГСЧС.
Как писали Новини.LIVE, в ночь на 11 августа в Киеве раздавались мощные взрывы. Россия атаковала столицу баллистическими ракетами. В частности, в Шевченковском районе произошел пожар.
А заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев сообщил, что в Киеве рассматривают возможность установки модульных укрытий, рассчитанных на одновременное пребывание от 20 до 50 человек.
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