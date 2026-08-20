Россия повредила офис телеканала "Ми-Україна"
В результате массированной российской атаки на Киев в ночь на 20 августа были повреждены помещения телеканалов "Ми-Україна" и "Ми-Україна". В офисе выбило окна, повреждены новостная редакция, студия, техническая инфраструктура и рабочие места редакции. Сотрудники, находившиеся в помещении во время атаки, не пострадали.
Об этом телеканал сообщил в соцсетях, информирует Новини.LIVE.
Последствия российского удара по офису телеканала
Взрывная волна повредила входы в здание телеканалов, выбила окна и нанесла ущерб элементам здания. Частично разрушен потолок в коридорах офиса.
Также повреждены ньюсрум, студия, съемочная и техническая инфраструктура, а рабочие места редакции разгромлены. Команда медиагруппы в настоящее время оценивает масштабы нанесенного ущерба.
Руководитель медиагруппы "Ми-Україна" Игорь Петренко подчеркнул, что главное — отсутствие пострадавших среди сотрудников.
"Самое главное, что все наши люди живы. Все остальное восстановим: здание отремонтируем, технику заменим, студию отстроим", — отметил Петренко.
По его словам, российская атака не заставит редакцию прекратить работу.
"Ударом по редакции нас не запугать и замолчать не заставить. Мы работали, работаем и будем работать", — заявил руководитель медиагруппы.
Как сообщали Новини.LIVE, в результате массированной атаки РФ на Киев наибольшие повреждения зафиксировали в Соломенском районе. Там разрушены верхние этажи жилого дома, повреждены школа и детская больница, возникли пожары.
Как сообщали Новини.LIVE, журналисты побывали на местах попаданий после ночной атаки РФ. В Киеве повреждены жилые дома, школа, детская больница и нежилые помещения.
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