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Главная Киев Россия применяет тактику двойных ударов: в ГСЧС советуют после отбоя оставаться в укрытии

Россия применяет тактику двойных ударов: в ГСЧС советуют после отбоя оставаться в укрытии

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2026 10:03
ГСЧС призвала оставаться в укрытии после отбоя из-за двойных ударов со стороны РФ
Спасатели расчищают завалы после атаки РФ на Киев 1 августа 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В ГСЧС призвали не спешить покидать укрытия после отбоя воздушной тревоги. Причина заключается в тактике двойных ударов, которую Россия постоянно применяет во время атак. Даже после окончания тревоги риск повторного обстрела остается высоким.

Об этом пресс-секретарь ГСЧС Павел Петров сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык.

Наслідки атаки РФ на Київ
Последствия нападения РФ на Киев 1 августа 2026 года. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В ГСЧС подчеркнули, что после отбоя тревоги угроза удара сохраняется

Представитель ГСЧС отметил, что Россия постоянно применяет тактику двойных ударов, из-за чего даже после отбоя воздушной тревоги сохраняется риск повторной атаки. Поэтому спасатели рекомендуют не спешить покидать укрытие после отбоя.

Атака РФ на Київ 1 серпня
Разрушения в результате российского удара. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

По словам Петрова, во время ночной атаки на Киев 1 августа после отбоя воздушной тревоги в столице снова объявили тревогу, а уже через две минуты произошел повторный удар. Именно поэтому в ГСЧС рекомендуют даже после отбоя тревоги еще некоторое время оставаться в укрытии, если нет крайней необходимости.

"Рекомендуем даже некоторое время после отбоя, если нет крайней необходимости, особенно ночью, находиться в укрытиях", — подчеркнул Петров.

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Петров также рассказал о последствиях ночной атаки на Киев. По его словам, в Дарницком районе погибли семь человек. Два удара пришлись рядом с проезжей частью, где люди направлялись в укрытие или ехали по делам. Среди тех, кто оказался под ударом, были две женщины на пешеходном переходе.

В Соломенском районе погибли еще два человека. Рядом с поврежденным пятиэтажным домом спасатели эвакуировали 35 жильцов. Всего в пяти районах столицы удалось спасти 105 человек.

Новини.LIVE сообщали, что в Дарницком районе Киева в результате ночной атаки РФ 1 августа погибли семь человек. Повторный российский удар повредил жилые дома, выбил окна и двери и уничтожил десятки автомобилей. Всего в столице в результате обстрела известно о девяти погибших и 30 раненых.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 1 августа российские войска нанесли массированный баллистический удар по Киеву. В городе раздавались мощные взрывы, были видны пожары. В настоящее время правоохранители фиксируют последствия очередного военного преступления РФ.

Киев обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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