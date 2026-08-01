ДСНС закликала залишатися в укритті після відбою через подвійні удари РФ

Рятувальники розбирають завали після атаки РФ на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У ДСНС закликали не поспішати залишати укриття після відбою повітряної тривоги. Причиною є тактика подвійних ударів, яку Росія постійно застосовує під час атак. Навіть після завершення тривоги ризик повторного обстрілу залишається високим.

Про це речник ДСНС Павло Петров сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик.

Наслідки атаки РФ на Київ 1 серпня 2026 року. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

У ДСНС наголосили, що після відбою тривоги загроза удару триває

Речник ДСНС зазначив, що Росія постійно застосовує тактику подвійних ударів, через що навіть після завершення повітряної тривоги зберігається ризик повторної атаки. Тому рятувальники рекомендують не поспішати залишати укриття після відбою.

Руйнування внаслідок російського удару. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

За словами Петрова, під час нічної атаки на Київ 1 серпня після відбою повітряної тривоги в столиці знову оголосили тривогу, а вже за дві хвилини стався повторний удар. Саме тому в ДСНС рекомендують навіть після завершення тривоги ще деякий час залишатися в укритті, якщо немає нагальної потреби.

"Радимо навіть деякий час після відбою, якщо немає нагальної потреби, особливо вночі, перебувати в укриттях", — наголосив Петров.

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Петров також розповів про наслідки нічної атаки на Київ. За його словами, у Дарницькому районі загинули семеро людей. Два удари припали поруч із проїжджою частиною, де люди прямували до укриття або їхали у справах. Серед тих, хто опинився під ударом, були дві жінки на пішохідному переході.

У Солом'янському районі загинули ще двоє людей. Поруч із пошкодженою п'ятиповерхівкою рятувальники врятували 35 мешканців. Загалом у п'яти районах столиці вдалося врятувати 105 людей.

Новини.LIVE інформували, що у Дарницькому районі Києва внаслідок нічної атаки РФ 1 серпня загинули семеро людей. Повторний російський удар пошкодив житлові будинки, вибив вікна й двері та знищив десятки автомобілів. Загалом у столиці через обстріл відомо про дев'ятьох загиблих і 30 поранених.

Новини.LIVE також писали, що у ніч проти 1 серпня російські війська завдали масованого балістичного удару по Києву. У місті лунали потужні вибухи, виднілися пожежі. Наразі правоохоронці документують наслідки чергового воєнного злочину РФ.