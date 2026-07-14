Россия вновь атаковала Киев: в двух районах вспыхнули пожары

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС

Литвин Виктория редактор ленты новостей

В ночь на 14 июля российские войска в очередной раз атаковали Киев ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела в Голосеевском и Дарницком районах столицы возникли пожары, также зафиксировано падение обломков в нескольких местах.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Новини.LIVE.

Последствия атаки на Киев 14 июля

В Голосеевском районе после попадания загорелось складское помещение. Спасатели оперативно ликвидировали пожар.

Сгоревшие автомобили. Фото: ГСЧС

В Дарницком районе на открытой территории загорелись автомобили. Огонь также удалось быстро потушить. Кроме того, на территории одной из школ-интернатов образовалась воронка. Взрывная волна повредила окна главного корпуса и дополнительного здания.

Воронка в Дарницком районе. Фото: ГСЧС

Еще по двум адресам обломки упали во дворе многоэтажного дома и на территории частного домовладения. Пожаров там не возникло.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Как сообщали Новини.LIVE, после российского удара по Вишневому 6 июля на месте в течение длительного времени работают спасатели и экстренные службы. Атака унесла жизни людей и разрушила значительную часть городской инфраструктуры.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 июля российские войска атаковали Дарницкий район Киева. В результате удара были повреждены жилые дома, учебное заведение и автомобили, однако, к счастью, обошлось без погибших и пострадавших.