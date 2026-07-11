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Главная Киев Россия нанесла удар по Дарницкому району боеприпасом со шрапнелью

Россия нанесла удар по Дарницкому району боеприпасом со шрапнелью

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 17:59
Ковтунов заявил, что РФ обстреляла Дарницкий район Киева боеприпасом со шрапнелью
Устранение последствий атаки. Фото: Новини.LIVE

Глава Дарницкой районной государственной администрации Александр Ковтунов сообщил, что российские войска обстреляли Дарницкий район Киева боеприпасом, начиненным шрапнелью. По его словам, только благодаря случайному стечению обстоятельств удалось избежать жертв и пострадавших.

Об этом он написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

Подробности российской атаки на Киев

"Заряд был наполнен шрапнелью, и повезло, что никто не находился у окон и на улице. Иначе у нас были бы раненые или, не дай Бог, и погибшие", — отметил Ковтунов.

В результате взрыва повреждены окна жилых домов, однако информации о погибших или раненых нет. В настоящее время движение по улице Тростянецкой и Харьковскому шоссе полностью восстановлено.

Коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия атаки: засыпают воронку, закрывают поврежденные окна и оказывают помощь жителям.

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"В настоящее время оказывается помощь. Полиция, районная администрация — все на местах", — добавил глава Дарницкой РГА.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 11 июля российские войска нанесли баллистический удар по Киеву. В результате атаки в различных районах столицы зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры, а также пострадали мирные жители.

Как сообщали Новини.LIVE, после российской атаки на Киев 2 июля горюче-смазочные материалы попали в Кирилловское озеро в Оболонском районе. Для локализации загрязнения коммунальщики приступили к очистке водоема и установили специальные сорбенты, чтобы не допустить распространения нефтепродуктов.

Киев война в Украине атака России на Украину
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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