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Главная Киев Неделя после атаки: Вишневое до сих пор приходит в себя после российского обстрела

Неделя после атаки: Вишневое до сих пор приходит в себя после российского обстрела

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Дата публикации 13 июля 2026 19:58
Вишневое после атаки РФ: 13 гектаров разрушений, десятки раненых и сотни эвакуированных
Последствия российского обстрела Вишневого. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Вишневое в Киевской области до сих пор продолжает приходить в себя после российского нападения 6 июля. Там работают ГСЧС и экстренные службы, которые ликвидируют последствия обстрела. Удары превратили 13 гектаров территории в руины.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко, которая пообщалась с местными жителями в Вишневом.

Ситуация в Вишневом

Прошла неделя после одной из самых масштабных российских атак на Киевскую область. В результате ударов сильно пострадал город Вишневое.

"На месте до сих пор работают экстренные и оперативные службы. Мы видели представителей ГСЧС, которые помогают местным жителям преодолеть последствия такого масштабного обстрела", — рассказала Анастасия Жиденко.

Жители Вишневого ожидают компенсации. В частности, правительство намерено выделить 3 миллиарда гривен на помощь общине, а также на восстановление домов. Также местные жители могут воспользоваться коммунальной программой "Турбота" и получить определенную компенсацию за разрушенное жилье.

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Один из местных жителей, Александр, рассказал, как его сын спасал семью из огненной ловушки. После российского обстрела дверь заклинило, а потолок обрушился. Мужчина выбил окно, порезался, получил ожоги, но смог спасти жену и четверых детей. Затем он бросился спасать маму в соседней комнате, на голову которой упал кирпич.

"Если бы не сын, она бы сгорела. Со всех четырех сторон люди погибли здесь, сгорели заживо", — говорит Александр.

Всего в результате российской атаки ранения получили 60 человек. Кроме того, в Киевской области из-за угрозы повторной детонации эвакуировали более 500 человек. Также повреждены 250 частных домов и 27 многоэтажек. На данный момент поступило 65 обращений от предпринимателей по поводу поврежденного имущества.

Дома разделили на три группы в зависимости от степени повреждений. К первой относятся 115 домов с незначительными разрушениями — их владельцы смогут получить компенсацию для самостоятельного восстановления. Еще 47 объектов нуждаются в капитальном ремонте, который планируется профинансировать из государственного и областного бюджетов. В то же время 91 дом полностью разрушен.

Как писали Новини.LIVE, 11 июля украинский лидер Владимир Зеленский заслушал доклады о взрыве складов с оружием в Вишневом в результате российского обстрела. По его словам, они были размещены вопреки действующему законодательству, решению Ставки и должностным инструкциям.

В "Укроборонпроме" отреагировали на заявление Зеленского и сообщили, что поддерживают принцип неотвратимости ответственности. Было принято решение об увольнении двух руководителей и других должностных лиц.

война Киевская область обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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