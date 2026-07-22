Россияне атаковали Киевскую область: среди пострадавших есть дети

Спасатели устраняют последствия нападения РФ на Киевскую область. Фото: ГСЧС

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

В среду, 22 июля, в результате утренней российской атаки на Киевскую область пострадали пять человек. Среди раненых — трое детей. Российские войска поразили жилой дом в Бучанском районе.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины.

Разрушения в результате атаки РФ на Киевскую область 22 июля 2026 года. Фото: ГСЧС

Последствия атаки РФ на Киевскую область 22 июля

В среду утром, 22 июля, в Киевской области российские войска нанесли удар по жилому дому в селе Чайки Бучанского района. В результате атакипострадали пять человек, среди которых трое детей.

По информации ГСЧС, медики оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшим необходимую помощь. На данный момент информация об их состоянии не уточняется.

Спасатели работают на месте атаки РФ. Фото: ГСЧС

Также известно, что после попадания возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание.

Других подробностей о последствиях российского нападения пока не сообщается.

Скриншот сообщения ГСЧС Украины/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в результате российского обстрела Киева 19 июля было уничтожено около полумиллиона книг украинских издательств. Наибольшие потери понесло издательство #книголав, где огонь уничтожил почти 250 тысяч экземпляров, также повреждены редакция MISON, офис издательства "АРК.ЮЕЙ" и полиграфическое предприятие "Конви". Кроме того, во время атаки сгорели новые учебники для учеников 4-го класса, которые готовили к началу учебного года.

Новини.LIVE также сообщали, что возле станции метро "Лукьяновская", пострадавшей в результате атаки РФ на Киев 19 июля, обустраивают временный наземный пешеходный переход. Сначала он будет работать без светофора. Новый переход обустраивают рядом с остановкой общественного транспорта для безопасного передвижения пешеходов.