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Главная Киев В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" обустраивают временный наземный переход

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" обустраивают временный наземный переход

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 03:45
В Киеве после обстрела обустраивают наземный переход возле станции метро "Лукьяновская"
Станция метро "Лукьяновская". Фото: Новини.LIVE

В Киеве возле станции метро "Лукьяновская" обустраивают временный наземный пешеходный переход. Подземный туннель пострадав в результате вражеского обстрела — чтобы обеспечить безопасное передвижение граждан, нужна новая зона. Сначала переход будет работать без светофора: для монтажа конструкций и подключения электропитания специалистам требуется дополнительное время.

Об этом со ссылкой на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА сообщили на официальном портале Киева, передает Новини.LIVE.

Как будет работать новый переход возле метро

На данный момент на объекте продолжаются подготовительные работы. Как только Управление патрульной полиции Киева согласует схему дорожного движения, дорожники нанесут новую разметку и установят знаки 5.38 "Пешеходный переход".

Когда специалисты полностью завершат монтаж опорных конструкций и подключат электропитание, временный переход оборудуют рабочим светофором. В департаменте также добавили, что новую пешеходную зону обустраивают рядом с остановкой общественного транспорта.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что в результате российского обстрела Киева в ночь на 19 июля пострадала Лукьяновка. Под ударом оказались станция метро "Лукьяновка" и Лукьяновский рынок. Произошло попадание в подземный переход, где обычно укрывались люди, которые не успевали добежать до метро.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на полицию Киева сообщал, что количество пострадавших в результате ночной атаки на столицу 19 июля возросло до 17 человек. После обстрела станцию метро "Лукьяновка" закрыли. По состоянию на вечер 19 июля она уже возобновила работу.

метро метрополитен станции метро
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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