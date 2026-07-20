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Главная Киев Российский обстрел Киева уничтожил полмиллиона книг — последствия ударов

Российский обстрел Киева уничтожил полмиллиона книг — последствия ударов

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2026 16:50
В Киеве в результате ночной атаки РФ пострадали издательства Книголав, MISON, АРК.ЮЕЙ и «Конви»
Разрушенный склад издательства Книголав. Фото: Книголав / Facebook

Россия полностью уничтожила склад издательства "#книголав" в Киеве в результате очередного террористического нападения на столицу Украины в ночь на 18 июля. Совокупные потери только готовой книжной продукции уже превышают четверть миллиона экземпляров. Также россияне уничтожили редакционное помещение издательства MISON, повредили офис "АРК.ЮЕЙ" и сожгли новые учебники для 4-го класса предприятия "Конви".

О последствиях обстрелов сообщают команды издательств, информирует Новини.LIVE.

Пожар уничтожил "дом книг"

Российский удар вызвал крупный пожар на территории склада компании Книголав, огонь полностью уничтожил более 250 тысяч экземпляров художественной, детской и нон-фикшн литературы.

"Самое главное для нас — никто из наших коллег не пострадал! В то же время мы потеряли почти 250 тысяч книг. Это результат труда авторов, переводчиков, редакторов, дизайнеров, типографий и всей команды, которая ежедневно работает для украинского читателя", — отмечает "#книголав" на своей странице в Facebook.

Из-за разрушений инфраструктуры компания предупреждает читателей о возможных временных задержках с обработкой и отправкой заказов.

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Зруйноване редакційне приміщення видавництва MISON у Києві внаслідок атаки Росії 18 липня 2026 року
Поврежденное издательство MISON. Фото: MISON / Facebook

Сгоревшие мечты и учебники для 4 класса

Эта же вражеская атака нанесла серьезный ущерб другим представителям украинского книжного бизнеса.

Издательство MISON сообщило в своих соцсетях о полной утрате редакционного помещения, где рождались идеи и непосредственно работала команда.

Росія знищила редакційне приміщення видавництва MISON у Києві 18 липня 2026 року
Разрушения в издательстве MISON. Фото: MISON / Facebook
Зруйноване редакційне приміщення видавництва MISON у Києві через обстріл Росії 18 липня 2026 року
Помещение издательства MISON после пожара. Фото: MISON / Facebook

Кроме того, взрывной волной и обломками был поврежден офис издательства "АРК.ЮЕЙ", основанного в 2019 году и специализирующегося на научно-популярной литературе.

Пошкоджений в результаті російського удару офіс видавництва "АРК.ЮЕЙ" у Києві 18-19 липня 2026 року
Выбитые окна в офисе "АРК.ЮЕЙ". Фото: АРК.ЮЕЙ / Instagram
Росія пошкодила офіс видавництва "АРК.ЮЕЙ" у Києві внаслідок атаки 18-19 липня 2026 року
Поврежденный офис "АРК.ЮЕЙ". Фото: АРК.ЮЕЙ / Instagram

Существенные разрушения понесли производственные мощности киевской типографии и полиграфического предприятия "Конви" в ночь на 19 июля. Как сообщила коммерческий директор предприятия Виктория Гайдай, к счастью, среди сотрудников обошлось без жертв. Однако огонь и разрушения уничтожили огромный объем полуфабрикатов издательской продукции. В частности, сгорели свежеотпечатанные учебники для 4-го класса, которые готовили к новому учебному году.

Росія зруйнувала приміщення київської друкарні та поліграфічного підприємства "Конві" у Києві
Пожар на издательстве "Конви". Фото: "Конви" / Facebook
Приміщення київської друкарні та поліграфічного підприємства "Конві" після російської атаки на Київ в ніч проти 19 липня 2026 року
Поврежденный издательский цех "Конви". Фото: "Конви" / Facebook
Руйнування приміщення київської друкарні та поліграфічного підприємства "Конві" у Києві в результаті удару РФ 19 липня 2026 року
Разрушения в издательстве "Конви". Фото: "Конви" / Facebook

Уничтоженная инфраструктура и раненые

Как сообщали Новини.LIVE, вражеская атака России в ночь на 19 июля привела к значительному количеству раненых среди гражданского населения и повреждениям жилой инфраструктуры. Так, в результате массированного обстрела столицы и области число пострадавших в результате атаки РФ на Киев составляет 17 человек, среди которых есть дети, а также погибла 89-летняя женщина. Большинство пострадавших получили травмы в результате падения обломков сбитых ракет и взрывной волны в жилых кварталах пригорода.

Помимо человеческих жертв, этот обстрел нанес колоссальный материальный ущерб бизнесу. В частности, Россия уничтожила крупный логистический центр Amtel в Киевской области, полностью выведя из строя один из крупнейших складских комплексов страны. В настоящее время на всех пострадавших объектах ведутся восстановительные работы и сбор средств в поддержку раненых и бизнеса.

В соавторстве с Вероникой Придюк

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Киев обстрелы издательство
Инна Буряк - редактор ленты новостей
Автор:
Инна Буряк
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