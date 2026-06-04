Россияне атаковали промышленный объект в Борисполе, есть раненый

Тушение пожара. Фото: ГСЧС

Российские войска в ночь на 4 июня атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Бориспольском районе Киевской области. В результате удара вспыхнул масштабный пожар на объекте инфраструктуры, а также пострадал водитель бензовоза, которого с травмами госпитализировали в больницу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылками на данные от пресс-службы Киевской ОГА и ГСЧС Киевщины.

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В Борисполе пылает промышленный объект после атаки дронов

В ночь на 4 июня российские войска совершили очередную воздушную атаку на Киевскую область, использовав ударные беспилотники. На этот раз под ударом врага оказался промышленный объект в Бориспольском районе. В результате попадания на предприятии вспыхнул сильный пожар, ликвидация которого продолжается до сих пор.

Спасатели тушат огонь. Фото: ГСЧС Киевской области

Из-за вражеского налета пострадал один из работников предприятия. Ранения получил мужчина, который работал водителем бензовоза. Его оперативно госпитализировали в местную больницу с закрытым переломом голеностопного сустава, сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь.

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Спасатели тушат пламя на промышленном объекте. Фото: ГСЧС Киевской области

Тушение пожара на объекте в Борисполе. Фото: ГСЧС Киевской области

На месте чрезвычайной ситуации работают все оперативные службы взаимодействия, в частности пожарно-спасательные подразделения, которые тушат огонь. Информация о масштабах разрушений и последствий атаки пока обновляется и уточняется.

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Новини.LIVE сообщали ранее о том, что сейчас в Киеве остается неурегулированной проблема защитных укрытий, находящихся в частной собственности. Несмотря на то, что часть таких объектов нанесена на официальные карты гражданской защиты как доступные для населения, на практике они часто оказываются закрытыми во время объявления воздушных тревог. В городском совете констатируют, что решение этого вопроса требует системных изменений на законодательном уровне.

Также в Киеве из-за нехватки места на станциях столичной подземки во время тревог власти обратили внимание на правила пребывания в укрытиях. Сейчасобсуждается вопрос об ограничении установки палаток.