Росіяни атакували промисловий об'єкт у Борисполі, є поранений

Гасіння пожежі. Фото: ДСНС

Російські війська в ніч на 4 червня атакували безпілотниками промислове підприємство в Бориспільському районі Київської області. Внаслідок удару спалахнула масштабна пожежа на об'єкті інфраструктури, а також постраждав водій бензовоза, якого з травмами госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланнями на дані від пресслужби Київської ОВА та ДСНС Київщини.

У Борисполі палає промисловий об'єкт після атаки дронів

У ніч на 4 червня російські війська здійснили чергову повітряну атаку на Київську область, використавши ударні безпілотники. Цього разу під ударом ворога опинився промисловий об'єкт у Бориспільському районі. Внаслідок влучання на підприємстві спалахнула сильна пожежа, ліквідація якої триває й досі.

Рятувальники гасять вогонь. Фото: ДСНС Київщини

Через ворожий наліт постраждав один із працівників підприємства. Поранення дістав чоловік, який працював водієм бензовоза. Його оперативно госпіталізували до місцевої лікарні із закритим переломом гомілковостопного суглоба, зараз медики надають йому всю необхідну допомогу.

Рятувальники гасять полум'я на промисловому об'єкті. Фото: ДСНС Київщини

Гасіння пожежі на об'єкті у Борисполі. Фото: ДСНС Київщини

На місці надзвичайної ситуації працюють усі оперативні служби взаємодії, зокрема пожежно-рятувальні підрозділи, які гасять вогонь. Інформація щодо масштабів руйнувань та наслідків атаки наразі оновлюється та уточнюється.

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