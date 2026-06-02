Речниця КМВА: у Києві можуть заборонити намети в метро під час тривог

Люди розклали намети на станції метро "Лук'янівська" у Києві під час атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У Києві можуть запровадити обмеження на встановлення наметів у метро під час повітряних тривог. Причиною такого кроку називають нестачу вільного простору в укриттях через тривале перебування частини людей із власними речами та спорядженням. Влада наголошує на необхідності забезпечити доступ до безпечних місць для якомога більшої кількості мешканців.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, коментуючи ситуацію в укриттях під час нічних тривог.

Речниця КМВА про намети в метро та укриття

За словами речниці КМВА, проблема з простором у метро під час повітряних тривог стає все більш відчутною, оскільки частина киян облаштовує там тимчасові місця перебування, зокрема намети.



"Стосовно місткості, то, як ви знаєте, метрополітен — це транспортна і критична інфраструктура. Важко нам говорити про збільшення місткості метрополітену. Але з огляду на потребу, доцільно поспілкуватись саме з керівництвом київського метрополітену та дослідити таку можливість ситуацію розміщення. Або певні якісь оптимальні обмеження для комфортності всіх мешканців, які переміщаються до метрополітену. Це можна питання підняти, обговорити, в тому числі на громадських слуханнях та громадській раді міста Києва, якщо таке питання потребує вирішення...

Питання складне, але чисто з огляду людей, які перебувають в укриттях, то потрібно максимально поводитися толерантно, для того, щоб більше людей могли знайти собі місце під час повітряної тривоги та бути в безпеці", — пояснила Катерина Поп.

У КМВА наголошують, що рішення щодо можливих обмежень наразі опрацьовується, а остаточний формат регулювання ще не затверджено.

Новини.LIVE інформували, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч проти 2 червня. За офіційними даними, наразі підтверджено п’ять смертей, а по місту зафіксовано десятки пошкоджень у різних районах. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків ударів РФ.

Новини.LIVE також писали, що у Києві внаслідок масованої російської атаки 2 червня суттєво зросла кількість постраждалих, наразі відомо про десятки травмованих. У Шевченківському районі значних руйнувань зазнав житловий комплекс UNIT.Home, а також постраждали ІТ-парк і медичні заклади. Рятувальники та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів на місцях влучань.