Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Речниця КМВА: у Києві можуть заборонити намети в метро під час тривог

Речниця КМВА: у Києві можуть заборонити намети в метро під час тривог

Ua ru
Дата публікації: 2 червня 2026 18:56
Речниця КМВА: у Києві можуть заборонити намети в метро під час тривог
Люди розклали намети на станції метро "Лук'янівська" у Києві під час атаки РФ. Фото: Новини.LIVE

У Києві можуть запровадити обмеження на встановлення наметів у метро під час повітряних тривог. Причиною такого кроку називають нестачу вільного простору в укриттях через тривале перебування частини людей із власними речами та спорядженням. Влада наголошує на необхідності забезпечити доступ до безпечних місць для якомога більшої кількості мешканців.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп, коментуючи ситуацію в укриттях під час нічних тривог.

Речниця КМВА про намети в метро та укриття

За словами речниці КМВА, проблема з простором у метро під час повітряних тривог стає все більш відчутною, оскільки частина киян облаштовує там тимчасові місця перебування, зокрема намети.
 

"Стосовно місткості, то, як ви знаєте, метрополітен — це транспортна і критична інфраструктура. Важко нам говорити про збільшення місткості метрополітену. Але з огляду на потребу, доцільно поспілкуватись саме з керівництвом київського метрополітену та дослідити таку можливість ситуацію розміщення. Або певні якісь оптимальні обмеження для комфортності всіх мешканців, які переміщаються до метрополітену. Це можна питання підняти, обговорити, в тому числі на громадських слуханнях та громадській раді міста Києва, якщо таке питання потребує вирішення...

Питання складне, але чисто з огляду людей, які перебувають в укриттях, то потрібно максимально поводитися толерантно, для того, щоб більше людей могли знайти собі місце під час повітряної тривоги та бути в безпеці", — пояснила Катерина Поп.

Читайте також:

У КМВА наголошують, що рішення щодо можливих обмежень наразі опрацьовується, а остаточний формат регулювання ще не затверджено.

Новини.LIVE інформували, що у Києві зросла кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки, що сталася в ніч проти 2 червня. За офіційними даними, наразі підтверджено п’ять смертей, а по місту зафіксовано десятки пошкоджень у різних районах. Рятувальні служби продовжують ліквідацію наслідків ударів РФ.

Новини.LIVE також писали, що у Києві внаслідок масованої російської атаки 2 червня суттєво зросла кількість постраждалих, наразі відомо про десятки травмованих. У Шевченківському районі значних руйнувань зазнав житловий комплекс UNIT.Home, а також постраждали ІТ-парк і медичні заклади. Рятувальники та екстрені служби продовжують ліквідовувати наслідки ударів на місцях влучань.

Київ метро повітряна тривога ефір Новини.LIVE
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації