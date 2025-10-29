Метро в Киеве — будет ли курсировать во время воздушной тревоги

Метро в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Окончательное решение о возобновлении движения метро в Киеве во время воздушной тревоги еще не приняли. На это влияет ситуация с безопасностью.

Об этом сообщил нардеп от фракции "Слуга народа" Владимир Крейденко в эфире Ранок.LIVE 29 октября.

Движение метро в Киеве во время воздушной тревоги

Крейденко отметил, что безопасность людей — на первом месте, поэтому решение о запуске метро на поверхности должно приниматься только после консультаций с военными, которые могут точно оценить риски.

"Технически запустить метро обратно под землю труднее, чем когда оно выезжает. Поэтому технологически этот вопрос тяжелый, и он должен приниматься согласованно со всеми стейкхолдерами, со всеми людьми, которые отвечают за безопасность людей", — сказал нардеп.

По его словам, сейчас во время тревог уже пускают общественный транспорт, к примеру, троллейбусы, маршрутки, но каждый пассажир сам решает, ехать дальше или искать укрытие.

Напомним, ранее в КГГА сообщили, что в Киеве метрополитен меняет движение поездов. Это было связано с проблемами со светом.

Также мы писали, что некоторым пассажирам могут отказать в проезде в метро. Следует помнить о правилах пользования подземкой.