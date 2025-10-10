Видео
Главная Киев В Киеве метро меняет движение поездов — проблемы с электрикой

В Киеве метро меняет движение поездов — проблемы с электрикой

Ua ru
Дата публикации 10 октября 2025 05:42
Из-за отсутствия света на левом берегу в Киеве изменится движение поездов метро из-за отсутствия света
Пассажиры метрополитена Киева. Иллюстративное фото: УНИАН

Из-за ночной атаки российских оккупантов на столицу в Киеве наблюдаются проблемы с электричеством. На левом берегу до сих пор нет света, поэтому метрополитен изменит движение поездов.

Об этом сообщает КГГА.

Читайте также:

Как будет работать метрополитен сегодня

В метрополитене сообщают о следующих изменениях в движении поездов:

Красная линия: поезда будут курсировать между станциями "Академгородок" - "Арсенальная", интервал движения - 6 минут.

Синяя линия: поезда курсируют между станциями "Героев Днепра" - "Теремки", интервал движения - 6 минут.

Зеленая линия: поезда будут курсировать между станциями "Сырец" - "Кловская", интервал движения - 7 минут.

Дополнительно сообщается, что движение поездов на участке от "Печерска" до "Красного хутора" временно невозможно из-за сложной энергетической ситуации.

В метрополитене напомнили, что во время воздушной тревоги все подземные станции работают в режиме укрытия.

Напомним, в результате массированной атаки оккупантов РФ на Киев пострадали девять человек, пятеро из которых госпитализированы. Из-за поражения объектов энергетики левый берег города остался без электроснабжения, также наблюдаются проблемы с водоснабжением.

Ранее сообщалось, что оккупанты этой ночью били и по Запорожью. В результате погиб 7-летний ребенок и еще одна женщина пострадали.

Киев метро транспорт поезд метрополитен
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
