Метро в Києві — чи буде курсувати під час повітряної тривоги

Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Остаточне рішення щодо відновлення руху метро в Києві під час повітряної тривоги ще не ухвалили. На це впливає безпекова ситуація.

Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE 29 жовтня.

Реклама

Читайте також:

Рух метро в Києві під час повітряної тривоги

Крейденко наголосив, що безпека людей — на першому місці, тому рішення про запуск метро на поверхні має ухвалюватися тільки після консультацій із військовими, які можуть точно оцінити ризики.

"Технічно запустити метро назад під землю важче, ніж коли воно виїжджає. Тому технологічно це питання важке, і воно має ухвалюватися узгоджено з усіма стейкхолдерами, з усіма людьми, які відповідають за безпеку людей", — сказав нардеп.

За його словами, зараз під час тривог уже пускають громадський транспорт, до прикладу, тролейбуси, маршрутки, але кожен пасажир сам вирішує, чи їхати далі, чи шукати укриття.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що у Києві метрополітен змінює рух потягів. Це було пов'язано з проблемами зі світлом.

Також ми писали, що деяким пасажирам можуть відмовити в проїзді у метро. Слід пам'ятати про правила користування підземкою.