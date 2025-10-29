Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Рух метро під час тривоги у Києві — що потрібно для запуску

Рух метро під час тривоги у Києві — що потрібно для запуску

Ua ru
Дата публікації: 29 жовтня 2025 13:16
Оновлено: 13:32
Метро в Києві — чи буде курсувати під час повітряної тривоги
Метро у Києві. Фото: Новини.LIVE

Остаточне рішення щодо відновлення руху метро в Києві під час повітряної тривоги ще не ухвалили. На це впливає безпекова ситуація.

Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу" Володимир Крейденко в ефірі Ранок.LIVE 29 жовтня. 

Реклама
Читайте також:

Рух метро в Києві під час повітряної тривоги

Крейденко наголосив, що безпека людей — на першому місці, тому рішення про запуск метро на поверхні має ухвалюватися тільки після консультацій із військовими, які можуть точно оцінити ризики.

"Технічно запустити метро назад під землю важче, ніж коли воно виїжджає. Тому технологічно це питання важке, і воно має ухвалюватися узгоджено з усіма стейкхолдерами, з усіма людьми, які відповідають за безпеку людей", — сказав нардеп. 

За його словами, зараз під час тривог уже пускають громадський транспорт, до прикладу, тролейбуси, маршрутки, але кожен пасажир сам вирішує, чи їхати далі, чи шукати укриття.

Нагадаємо, раніше у КМДА повідомили, що у Києві метрополітен змінює рух потягів. Це було пов'язано з проблемами зі світлом. 

Також ми писали, що деяким пасажирам можуть відмовити в проїзді у метро. Слід пам'ятати про правила користування підземкою. 

Київ метро повітряна тривога війна в Україні громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації