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Движение поездов метро по мостам во время тревог — заявление КГВА

16 января 2025 09:34
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Движение общественного транспорта во время воздушных тревог в Киеве — поедут ли через мосты поезда метро
Поезд на мосту метро. Иллюстративное фото: Апостроф
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В Киеве с начала полномасштабной войны движение поездов по мостам метро во время воздушных тревог было приостановлено из соображений безопасности. В то же время дискуссии по возобновлению работы столичного метрополитена в полном объеме продолжаются.

Об этом заявил глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко в интервью ТСН.ua.

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По словам Ткаченко, при принятии решения относительно движения поездов метро по мостам, прежде всего, будут учитывать мнение военных.

"Сейчас мы анализируем опыт Укрзализныци, где приняты соответствующие меры безопасности, но удается обеспечивать непрерывное движение. Что касается конкретно движения по мостам через Днепр — будем опираться на мнение военных. Есть детали, о которых не могу говорить публично" — отметил он.

Чиновник также сравнил работу городской электрички, которая функционирует во время тревог, с метрополитеном. Он отметил, что интенсивность движения в метро значительно выше, и этот фактор должен быть учтен.

"Действительно, возможность движения городской электрички является аргументом в пользу восстановления полноценной работы метрополитена во время тревог. Но будем учитывать все стороны проблемы" — добавил Ткаченко.

Ранее мэр Киеве Виталий Кличко заявил, что общественный транспорт в столице во время воздушных тревог и в дальнейшем будет останавливаться и объяснил почему.

Также мы писали, кто будет ездить в киевском метро бесплатно в 2025 году.

Киев метро КГГА поезда общественный транспорт мост Метро

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