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Рух поїздів метро мостами під час тривог — у КМВА зробили заяву

16 січня 2025 09:34
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Рух громадського транспорту під час повітряних тривог у Києві — чи поїдуть через мости поїзди метро
Поїзд на мосту метро. Ілюстративне фото: Апостроф
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві з початку повномасштабної війни рух поїздів мостами метро під час повітряних тривог був припинений з міркувань безпеки. Водночас дискусії щодо відновлення роботи столичного метрополітену в повному обсязі тривають.

Про це заявив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Тимур Ткаченко в інтерв'ю ТСН.ua.

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За словами Ткаченка, під час ухвалення рішення щодо руху поїздів метро мостами, перш за все, враховуватимуть думку військових.

"Зараз ми аналізуємо досвід Укрзалізниці, де вжиті відповідні безпекові заходи, але вдається забезпечувати безперервний рух. Що стосується конкретно руху мостами через Дніпро — опиратимемось на думку військових. Є деталі, про які не можу говорити на загал" — зазначив він.

Чиновник також порівняв роботу міської електрички, яка функціонує під час тривог, із метрополітеном. Він наголосив, що інтенсивність руху в метро значно вища, і цей фактор має бути врахований.

"Дійсно, можливість руху міської електрички є аргументом на користь відновлення повноцінної роботи метрополітену під час тривог. Але будемо враховувати всі сторони проблеми" — додав Ткаченко.

Раніше мер Києві Віталій Кличко заявив, що громадський транспорт у столиці під час повітряних тривог і надалі зупинятиметься та пояснив чому.

Також ми писали, хто їздитиме у київському метро безплатно в 2025 році.

Київ метро КМДА поїзди громадський транспорт міст Метро

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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