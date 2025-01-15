Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Рух громадського транспорту під час тривог — реакція Кличка arrow

Рух громадського транспорту під час тривог — реакція Кличка

15 січня 2025 21:36
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Кличко виступив проти відновлення руху громадського транспорту під час тривог
Віталій Кличко. Фото: КМДА
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Мер Києві Віталій Кличко заявив, що громадський транспорт у столиці під час повітряних тривог і надалі зупинятиметься. Він наголосив, що рішення щодо цього ухвалювалося Радою оборони міста.

Відповідну заяву Кличко зробив у середу, 15 січня.

Читайте також:

Транспорт буде зупинятися

"Щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог. Іще раз підкреслю: міська влада  керується виключно рекомендаціями військових, які безпосередньо відповідають за оборону міста, захист мешканців під час атак. Адже люди в громадському транспорті теж є мішенню для ворога", — заявив Кличко.

Міський голова наголосив, що рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста, а не окремо взяті особи. 

"Популістські рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії", — підкреслив мер.

Кличко також зазначив, що у разі трагедії відповідати за неї буде міська влада, а не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт.

"Найстрашніший популізм — це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буду! Головне — зберегти життя людей", — заявив Кличко. 

Мер Києва також зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення чотири рази уламки ворожих боєприпасів виявляли на наземних ділянках метро. Окрім того, виявили частину ракети, яка дивом не здетонувала біля опори мосту Метро. 

"У Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі були трагічні випадки внаслідок влучань у рухомий склад громадського транспорту", — додав міський голова. 

Також у столиці ворожими обстрілами пошкоджені 22 одиниці рухомого складу КП "Київпастранс".

пост Віталія Кличка
Пост Віталія Кличка. Фото: скриншот

Раніше Кличко розповів, скільки нових вагонів для Київського метрополітену придбають у 2025 році.

Крім того, нещодавно депутат Київської міської ради висловився щодо тарифу на проїзд у метро.

Віталій Кличко Київ транспорт повітряна тривога безпека

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

22:47 Продовження відстрочки через "Резерв+" — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

22:34 У Трампа висловилися щодо повернення Україні окупованих територій

22:33 Сприйняв повістку як жарт від ТЦК — чи покарав суд чоловіка

22:07 Командир РДК розкрив, які військові входять до його підрозділу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:07 В Україні у віці 100 років померла зв'язкова УПА Ангелина Паламар

22:02 Антициклон накриє Україну — якої погоди чекати завтра

21:57 Одесит хотів оскаржити рішення ВЛК — на чий бік став суд

21:56 Чому частина виключених знову з'явилася на обліку

21:36 Рух громадського транспорту під час тривог — реакція Кличка

22:47 Продовження відстрочки через "Резерв+" — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

22:34 У Трампа висловилися щодо повернення Україні окупованих територій

22:33 Сприйняв повістку як жарт від ТЦК — чи покарав суд чоловіка

22:07 Командир РДК розкрив, які військові входять до його підрозділу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

22:07 В Україні у віці 100 років померла зв'язкова УПА Ангелина Паламар

22:02 Антициклон накриє Україну — якої погоди чекати завтра

21:57 Одесит хотів оскаржити рішення ВЛК — на чий бік став суд

21:56 Чому частина виключених знову з'явилася на обліку

21:36 Рух громадського транспорту під час тривог — реакція Кличка

Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Text

08:36 План Трампа по Україні і мобілізація молоді — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво