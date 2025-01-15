Кличко виступив проти відновлення руху громадського транспорту під час тривог

Віталій Кличко. Фото: КМДА

Мер Києві Віталій Кличко заявив, що громадський транспорт у столиці під час повітряних тривог і надалі зупинятиметься. Він наголосив, що рішення щодо цього ухвалювалося Радою оборони міста.

Відповідну заяву Кличко зробив у середу, 15 січня.

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"Щодо зупинки громадського транспорту під час повітряних тривог. Іще раз підкреслю: міська влада керується виключно рекомендаціями військових, які безпосередньо відповідають за оборону міста, захист мешканців під час атак. Адже люди в громадському транспорті теж є мішенню для ворога", — заявив Кличко.

Міський голова наголосив, що рішення щодо безпеки ухвалює Рада оборони міста, а не окремо взяті особи.

"Популістські рішення про те, що громадський транспорт має рухатися під час тривог, можуть призвести до трагедії", — підкреслив мер.

Кличко також зазначив, що у разі трагедії відповідати за неї буде міська влада, а не ті, хто вимагає не зупиняти транспорт.

"Найстрашніший популізм — це популізм під час війни. Я ним не займаюся і не буду! Головне — зберегти життя людей", — заявив Кличко.

Мер Києва також зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення чотири рази уламки ворожих боєприпасів виявляли на наземних ділянках метро. Окрім того, виявили частину ракети, яка дивом не здетонувала біля опори мосту Метро.

"У Миколаєві, Херсоні, Запоріжжі були трагічні випадки внаслідок влучань у рухомий склад громадського транспорту", — додав міський голова.

Також у столиці ворожими обстрілами пошкоджені 22 одиниці рухомого складу КП "Київпастранс".

Пост Віталія Кличка. Фото: скриншот

Раніше Кличко розповів, скільки нових вагонів для Київського метрополітену придбають у 2025 році.

Крім того, нещодавно депутат Київської міської ради висловився щодо тарифу на проїзд у метро.