Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусЭксклюзивКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу-бизнесАрмияШоу и звездыЭкономикаПсихологияTravelПромоКино и сериалыГороскопЕвровидениеВалютаВойскоITЗвездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаСегодняМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1ПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистКухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024ЛьвовПолитикаПраздники

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Движение поездов между Васильковом и Бояркой восстановлено

Движение поездов между Васильковом и Бояркой восстановлено

Ua ru
Дата публикации 14 сентября 2025 19:57
Железнодорожное сообщение Васильков-1 - Боярка восстановили
Восстановление сообщения. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины/Telegram

Железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка полностью восстановлено после аварии, которая привела к временной остановке движения. Работы выполнили в кратчайшие сроки благодаря слаженному сотрудничеству работников железной дороги и спасателей ГСЧС.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в воскресенье, 14 сентября.

Реклама
Читайте также:

Восстановление движения поездов

По данным министерства, вечерние пассажирские рейсы уже возвращаются на свои маршруты. Пока на участке поезда будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети продолжается. Также могут наблюдаться незначительные задержки поездов, находящихся в пути.

Рух поїздів між Васильковом і Бояркою відновлено - фото 1
Сообщение Минразвития в Telegram. Фото: скриншот

"Железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка восстановлено в кратчайшие сроки. Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сверхсжатые сроки. Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты", — говорится в сообщении.

Рух поїздів між Васильковом і Бояркою відновлено - фото 2
Работники железной дороги. Фото: Минразвития/Telegram

Министерство призывает пассажиров внимательно следить за расписанием на сайте "Укрзализныци" из-за возможных изменений. Завтра пригородные поезда Киев - Васильков будут курсировать через Боярку без ограничений. Ведомство поблагодарило всех, кто присоединился к восстановлению движения и ликвидации последствий аварии.

Напомним, что полиция Киевщины начала расследование инцидента, который произошел на железнодорожном участке между станциями Васильков и Боярка.

Ранее мы также информировали, что в результате чрезвычайной ситуации, которая случилась вечером 13 сентября в Фастовском районе Киевской области, повреждения получила железнодорожная инфраструктура.

Укрзализныця авария поезда железнодорожники железная дорога
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации