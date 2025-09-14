Железнодорожное сообщение Васильков-1 - Боярка восстановили

Восстановление сообщения. Фото: Министерство развития общин и территорий Украины/Telegram

Железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка полностью восстановлено после аварии, которая привела к временной остановке движения. Работы выполнили в кратчайшие сроки благодаря слаженному сотрудничеству работников железной дороги и спасателей ГСЧС.

Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий Украины в воскресенье, 14 сентября.

Восстановление движения поездов

По данным министерства, вечерние пассажирские рейсы уже возвращаются на свои маршруты. Пока на участке поезда будут двигаться с помощью тепловозов, ведь восстановление контактной сети продолжается. Также могут наблюдаться незначительные задержки поездов, находящихся в пути.

Сообщение Минразвития в Telegram. Фото: скриншот

"Железнодорожное сообщение на участке Васильков-1 - Боярка восстановлено в кратчайшие сроки. Благодаря слаженной работе работников железной дороги и ГСЧС все работы выполнены в сверхсжатые сроки. Вечерние пассажирские поезда возвращаются на свои маршруты", — говорится в сообщении.

Работники железной дороги. Фото: Минразвития/Telegram

Министерство призывает пассажиров внимательно следить за расписанием на сайте "Укрзализныци" из-за возможных изменений. Завтра пригородные поезда Киев - Васильков будут курсировать через Боярку без ограничений. Ведомство поблагодарило всех, кто присоединился к восстановлению движения и ликвидации последствий аварии.

Напомним, что полиция Киевщины начала расследование инцидента, который произошел на железнодорожном участке между станциями Васильков и Боярка.

Ранее мы также информировали, что в результате чрезвычайной ситуации, которая случилась вечером 13 сентября в Фастовском районе Киевской области, повреждения получила железнодорожная инфраструктура.