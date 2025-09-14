Залізничне сполучення Васильків-1 — Боярка відновили

Відновлення сполучення. Фото: Міністерство розвитку громад та територій України/Telegram

Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 — Боярка повністю відновлено після аварії, що призвела до тимчасового зупинення руху. Роботи виконали у найкоротші терміни завдяки злагодженій співпраці працівників залізниці та рятувальників ДСНС.

Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій України у неділю, 14 вересня.

Реклама

Читайте також:

Відновлення руху поїздів

За даними міністерства, вечірні пасажирські рейси вже повертаються на свої маршрути. Поки що на дільниці поїзди рухатимуться за допомогою тепловозів, адже відновлення контактної мережі триває. Також можуть спостерігатися незначні затримки поїздів, що перебувають у дорозі.

Допис Мінрозвитку у Telegram. Фото: скриншот

"Залізничне сполучення на дільниці Васильків-1 — Боярка відновлено у найкоротші терміни. Завдяки злагодженій роботі працівників залізниці та ДСНС усі роботи виконано у надстислі терміни. Вечірні пасажирські поїзди повертаються на свої маршрути", — йдеться у повідомленні.

Працівники залізниці. Фото: Мінрозвитку/Telegram

Міністерство закликає пасажирів уважно стежити за розкладом на сайті "Укрзалізниці" через можливі зміни. Від завтра приміські поїзди Київ — Васильків курсуватимуть через Боярку без обмежень. Відомство подякувало всім, хто долучився до відновлення руху та ліквідації наслідків аварії.

Нагадаємо, що поліція Київщини розпочала розслідування інциденту, який стався на залізничній дільниці між станціями Васильків і Боярка.

Раніше ми також інформували, що внаслідок надзвичайної ситуації, яка трапилася ввечері 13 вересня у Фастівському районі Київщини, пошкоджень зазнала залізнична інфраструктура.