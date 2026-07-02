Самая массированная атака РФ: в Киеве 3 июля объявили День траура

Последствия атаки на Киев. Фото: ГСЧС

Карина Приходько Редактор

В Киеве 3 июля объявили День траура в память о жертвах ночного обстрела. Это была самая массированная атака оккупационных войск на столицу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

День траура в Киеве 3 июля

"Завтрашний день, 3 июля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах самой массированной атаки врага на столицу", — сказал Кличко.

В этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях города. Также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности. Кроме того, в городе запрещены любые развлекательные мероприятия.

Мэр добавил, что в настоящее время поисково-спасательная операция в поврежденном доме в Дарницком районе столицы продолжается. Там ищут людей под завалами, в частности, 15-летнюю девушку и ее семью.

На данный момент известно о 13 погибших и почти 90 раненых, среди них есть дети.

Виталий Кличко сообщил, что во время атаки россияне нанесли удар по подстанции скорой помощи. В результате обстрела повреждено здание и девять машин скорой помощи. Также ранены шесть сотрудников станции — это медики и водители.

Как писали Новини.LIVE, в Киеве после атаки больше всего пострадал Дарницкий район. Там буквально снесло часть девятиэтажного дома.

Кроме того, из-за обстрелов в столице произошли изменения в движении общественного транспорта. Ряд автобусов курсирует по измененному маршруту.