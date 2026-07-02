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Главная Киев В Киеве из-за обстрелов есть изменения в движении общественного транспорта

В Киеве из-за обстрелов есть изменения в движении общественного транспорта

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Дата публикации 2 июля 2026 09:13
Обстрел Киева 2 июля — общественный транспорт курсирует с изменениями
Общественный транспорт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 2 июля общественный транспорт курсирует с изменениями в расписании. Причиной этого стала массированная ракетно-дроновая атака на столицу, произошедшая этой ночью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).

Как курсирует общественный транспорт в Киеве 2 июля

Обновлено. Движение троллейбусов №№ 6, 16, 18, 19, 23, 28, 31, 33, 35 и трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19 возобновлено.

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Скриншот сообщения КГГА

В КГГА сообщили, что из-за повреждения контактной сети, отсутствия напряжения и ликвидации последствий вражеского обстрела задерживается движение троллейбусов и трамваев:

  • троллейбусов № 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43, 50;
  • трамваев №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

В то же время дополнительно организовано движение автобусов по маршрутам:

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  • трамвая № 14 — "Контрактовая пл. – просп. Видрадный";
  • троллейбуса № 41 — "ул. Тулузы – ст. м. "Святошин»".

Также известно, что на бульваре Тараса Шевченко перекрыли движение. В связи с этим маршрут автобусов № 114, 118 в настоящее время следующий: ул. Большая Васильковская – ул. Гетмана Павла Скоропадского – ул. Владимирская – бульв. Тараса Шевченко.

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Скриншот сообщения КГГА

Как писали Новини.LIVE, в Киеве в результате атаки РФ погибли 13 человек. Наибольшие разрушения понесла Дарницкий район, там уничтожена часть девятиэтажного дома.

После обстрелов столицы Андрей Сибига призвал партнеров немедленно усилить ПВО Украины. По его словам, Россия сознательно ведет террористическую войну против мирного населения, а такие удары являются тяжкими военными преступлениями.

Киев обстрелы общественный транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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