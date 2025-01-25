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Санду прибыла в Киев с официальным визитом

25 января 2025 11:00
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киев приехала президент Молдовы Санду - цель визита
Президент Молдовы Майя Санду. Фото: X/Мая Санду
Евгения Брюховецкая - редактор

Президентка Молдовы Майя Санду в субботу, 25 января, приехала с рабочим визитом в Киев. Она встретится с президентом Владимиром Зеленским и другими высокопоставленными чиновниками.

Об этом Санду написала в X.

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"Сегодня в Киеве на переговорах с Президентом Владимиром Зеленским. Я привезла решительное послание поддержки Украине и ее народу. Их мужество обеспечивает наш мир", — отметила Санду.

В ходе визита лидер Молдовы обсудит с Зеленским вопросы безопасности, энергетики, инфраструктуры, торговли и взаимной поддержки на пути в ЕС. Она подчеркнула, что Молдова остается надежным соседом для Украины.

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Скриншот поста Санду

Ранее Санду обнародовала видео из поезда, на котором направлялась в Киев по приглашению Зеленского в его 47-й день рождения.

Также мы писали, что в начале января Санду и Зеленский обсудили в телефонном разговоре риски в сфере энергетики, которые встали перед Молдовой.

Владимир Зеленский Киев Молдова Майя Санду встреча

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