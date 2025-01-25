До Києва приїхала президентка Молдови Санду - мета візиту

Президентка Молдови Майя Санду. Фото: X/Мая Санду

Президентка Молдови Майя Санду у суботу, 25 січня, приїхала з робочим візитом до Києва. Вона зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським та іншими високопосадовцями.

Про це Санду написала в X.

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Візит Санду до Києва 25 січня

"Сьогодні в Києві на переговорах з Президентом Володимиром Зеленським. Я привезла рішуче послання підтримки Україні та її народу. Їх мужність забезпечує наш мир", — зазначила Санду.

Під час візиту лідерка Молдови обговорить із Зеленським питання безпеки, енергетики, інфраструктури, торгівлі та взаємної підтримки на шляху до ЄС. Вона наголосила, що Молдова залишається надійним сусідом для України.

Скриншот допису Санду

Раніше Санду оприлюднила відео з потягу, яким прямувала до Києва на запрошення Зеленського у його 47-й день народження.

Також ми писали, що на початку січня Санду та Зеленський обговорили в телефонній розмові ризики у сфері енергетики, які постали перед Молдовою.