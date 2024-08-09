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САП через суд проверит законность полученных миллионных доходов главы миграционной службы Киева

9 августа 2024 15:44
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор
Шесть миллионов гривен доходов — САП объявила о проверке главы миграционной службы Киева
Судья выносит вердикт. Иллюстративное фото: brovary.net.ua
Илья Рябинин - редактор
Илья Рябинин
редактор

Специальная антикоррупционная прокуратура обратится в Высший антикоррупционный суд о рассмотрении признания необоснованными активов, оформленных на членов семьи и родственников начальника одного из управлений Центрального межрегионального управления Государственной миграционной службы в Киеве и Киевской области. Сумма составляет почти 5,9 млн грн, а также рассмотрит их взыскание в доход государства.

Об этом сообщает пресс-служба САП в пятницу, 9 августа.

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Как стало известно, членами семьи и родственниками чиновника в течение 2019-2023 гг. приобретены в частную собственность две квартиры в Киеве и Харькове, а также три автомобиля.

"Анализом доходов и расходов должностного лица, членов его семьи и родственников установлена невозможность приобрести эти объекты недвижимости за счет законных источников", — говорится в сообщении.

Кроме того, установлено, что после приобретения их использовали должностное лицо и его жена, а не родственники, что может указывать наряду с другими данными на то, что они получили их в собственность именно по поручению должностного лица.

Учитывая это, в САП обратились к ВАКС с иском о признании необоснованными этих активов и их взыскании в доход государства.

По заявлению прокурора, суд арестовал активы, являющиеся предметом спора, и другие активы ответчиков, соответствующие их стоимости.

сап коррупция
Скриншот заявления САП

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