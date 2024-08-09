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НАБУ изучит тендеры на ремонт "Охматдета"

9 августа 2024 12:49
Катерина Османская - Редактор
Охматдет — НАБУ изучает возможные злоупотребления во время тендеров
Директор НАБУ Семен Кривонос. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Национальное антикоррупционное бюро проверит скандальный тендер на восстановление детской больницы "Охматдет" в Киеве, пострадавшей в результате российских обстрелов 8 июля. Однако, открывать уголовное производство пока преждевременно.

Об этом заявил директор НАБУ Семен Кривонос во время брифинга в пятницу, 9 августа.

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"Мы проводим информационно-аналитическую работу. Насчет "Охматдета" сейчас вообще изучаем причастности тех субъектов, которые подследственны НАБУ. Однако сказать, что сейчас мы зарегистрируем уголовное производство именно по этому факту — предусмотрено", — сказал Кривонос.

Он добавил, что детективы НАБУ сразу начали работать над этой ситуацией сразу после того, как начала распространяться информация об украденных средствах из этого тендера. По словам начальника НАБУ, именно общественный контроль предотвратил лишние действия в этом случае.

"Изучаем. Если будут основания для внесения в ЕРДР, внесем и будем расследовать", — сказал Кривонос.

Что предшествовало

Напомним, 1 августа благотворительный фонд "Охматдет — Здоровое детство" выбрал для ремонта больницы компанию "Буд-Технолоджи". Стоимость тендера должна была составлять 307 млн. грн. без НДС, хотя другие компании были готовы выполнить работы дешевле.

Эта ситуация привлекла внимание общественности и результаты тендера отменяли. В то же время проведут новый, но уже по правилам Prozorro

Уже 5 августа "Охматдет" объявил тендеры на инженерно-консультационные услуги и техническое наблюдение за выполнением ремонта здания за заоблачные 14 млн грн. Их в дальнейшем также упразднили.

Кроме того, Министерство здравоохранения утвердило Положение о Раде по восстановлению детской больницы. Она будет утверждена в два этапа.

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