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САП через суд перевірить законність отриманих мільйонних доходів глави міграційної служби Києва

9 серпня 2024 15:44
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
Шість мільйонів гривень доходів — САП оголосила перевірку глави міграційної служби Києва
Суддя виносить вердикт. Ілюстративне фото: brovary.net.ua
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

Спеціальна антикорупційна прокуратура звернеться до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду визнання необґрунтованими активів, які оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. Сума складає  майже 5,9 млн грн, а також розглянеться їхнє стягнення в дохід держави.

Про це інформує пресслужба САП у п'ятницю, 9 серпня.

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Як стало відомо, членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2019-2023 рр. набуто у приватну власність дві квартири у Києві та Харкові, а також три автомобілі.

"Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, встановлено, що після придбання їх використовували посадовець та його дружина, а не родичі, що може вказувати поряд з іншими даними на те, що вони отримали їх у власність саме за дорученням посадовця.

Зважаючи на це, у САП звернулися до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими цих активів, та їхнього стягнення в дохід держави. 

За заявою прокурора, суд заарештував активи, які є предметом спору, та інші активи відповідачів, які відповідають їх вартості.

сап корупція
Скриншот заяви САП

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Київ корупція САП гроші Україна Київська область Міграційна служба

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