Шість мільйонів гривень доходів — САП оголосила перевірку глави міграційної служби Києва

САП через суд перевірить законність отриманих мільйонних доходів глави міграційної служби Києва
Спеціальна антикорупційна прокуратура звернеться до Вищого антикорупційного суду щодо розгляду визнання необґрунтованими активів, які оформлені на членів сім’ї та родичів начальника одного з управлінь Центрального міжрегіонального управління Державної міграційної служби у м. Києві та Київській області. Сума складає майже 5,9 млн грн, а також розглянеться їхнє стягнення в дохід держави.
Про це інформує пресслужба САП у п'ятницю, 9 серпня.
САП через суд перевірить інформацію про доходи глави міграційної служби Києва
Як стало відомо, членами сім’ї та родичами посадовця упродовж 2019-2023 рр. набуто у приватну власність дві квартири у Києві та Харкові, а також три автомобілі.
"Аналізом доходів та видатків посадовця, членів його сім’ї та родичів встановлено неможливість набути ці об’єкти нерухомості за рахунок законних джерел", — йдеться в повідомленні.
Крім того, встановлено, що після придбання їх використовували посадовець та його дружина, а не родичі, що може вказувати поряд з іншими даними на те, що вони отримали їх у власність саме за дорученням посадовця.
Зважаючи на це, у САП звернулися до ВАКС з позовом про визнання необґрунтованими цих активів, та їхнього стягнення в дохід держави.
За заявою прокурора, суд заарештував активи, які є предметом спору, та інші активи відповідачів, які відповідають їх вартості.
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