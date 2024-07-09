Обстрел Охматдета 8 июля — СБУ опубликовала новые доказательства удара оккупантов ракетой Х-101

СБУ получила новые доказательства удара оккупантов по Охматдету ракетой Х-101
Служба безопасности Украины получила новые доказательства, подтверждающие, что российские оккупанты ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля ракетой Х-101. В частности, на месте удара был обнаружен обломок двигателя.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 9 июля.
Удар РФ по "Охматдету" в Киеве
На месте российской атаки следователи СБУ обнаружили:
- Обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
- обломок блока постановки помех ракеты Х-101;
- среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;
- обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;
- обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона).
Следственно-оперативная группа СБУ работает на месте обстрела с первых минут. Она пытается собрать каждое вещественное доказательство. По словам экспертов, это был целенаправленный удар захватчиков.
"Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов", — говорится в сообщении.
Целенаправленный ракетный удар оккупантов подтверждают также:
- Характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;
- пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая попадает в больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане — циничная и бессмысленная манипуляция.
- траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);
- нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно КР авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба сделает все возможное, чтобы противник почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление.
"Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — добавил Малюк.
Напомним, СБУ квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип ракеты, которой РФ ударила по медучреждению.
Также правительство направит 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет" в Киеве. Восстановление медучреждения начинается уже сейчас.
Читайте Новини.LIVE!