Обстрел Охматдета 8 июля — СБУ опубликовала новые доказательства удара оккупантов ракетой Х-101

Последствия российского обстрела "Охматдета" 8 июля. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Служба безопасности Украины получила новые доказательства, подтверждающие, что российские оккупанты ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля ракетой Х-101. В частности, на месте удара был обнаружен обломок двигателя.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 9 июля.

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На месте российской атаки следователи СБУ обнаружили:

Обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;

обломок блока постановки помех ракеты Х-101;

среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;

обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101;

обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона).

Часть корпуса ракеты Х-101. Фото: СБУ

Обломок двигателя ракеты Х-101. Фото: СБУ

Следственно-оперативная группа СБУ работает на месте обстрела с первых минут. Она пытается собрать каждое вещественное доказательство. По словам экспертов, это был целенаправленный удар захватчиков.

"Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов", — говорится в сообщении.

Деталь двигателя ракеты Х-101. Фото: СБУ

Фрагменты ракеты Х-101. Фото: СБУ

Целенаправленный ракетный удар оккупантов подтверждают также:

Характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;

пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая попадает в больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане — циничная и бессмысленная манипуляция.

траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);

нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно КР авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.

Обломок с инвентарным номером ракеты Х-101. Фото: СБУ​​​

Часть серийного номера ракеты Х-101. Фото: СБУ

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба сделает все возможное, чтобы противник почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление.

"Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — добавил Малюк.

Пост СБУ. Фото: скриншот

Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип ракеты, которой РФ ударила по медучреждению.

Также правительство направит 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет" в Киеве. Восстановление медучреждения начинается уже сейчас.