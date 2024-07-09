Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow СБУ получила новые доказательства удара оккупантов по Охматдету ракетой Х-101 arrow

СБУ получила новые доказательства удара оккупантов по Охматдету ракетой Х-101

9 июля 2024 16:28
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Охматдета 8 июля — СБУ опубликовала новые доказательства удара оккупантов ракетой Х-101
Последствия российского обстрела "Охматдета" 8 июля. Фото: REUTERS/Gleb Garanich
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Служба безопасности Украины получила новые доказательства, подтверждающие, что российские оккупанты ударили по детской больнице "Охматдет" в Киеве 8 июля ракетой Х-101. В частности, на месте удара был обнаружен обломок двигателя.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 9 июля.

Читайте также:

Удар РФ по "Охматдету" в Киеве

На месте российской атаки следователи СБУ обнаружили:

  • Обломок механизма раскрытия крыльев ракеты Х-101;
  • обломок блока постановки помех ракеты Х-101;  
  • среднюю часть корпуса крылатой ракеты Х-101;
  • обтекатель хвостового отсека и обломок гидроблока крылатой ракеты Х-101; 
  • обломки кожуха двигателя крылатой ракеты Х-101 с отображением инвентарного (внутренняя сторона) и серийного номеров (внешняя сторона). 
Обломки российской ракеты Х-101, ударившей по Охматдету 8 июля
Часть корпуса ракеты Х-101. Фото: СБУ
Ракетный удар по Охматдету 8 июля
Обломок двигателя ракеты Х-101. Фото: СБУ

Следственно-оперативная группа СБУ работает на месте обстрела с первых минут. Она пытается собрать каждое вещественное доказательство. По словам экспертов, это был целенаправленный удар захватчиков.

"Об этом свидетельствуют не только обломки ракеты, найденные на месте удара, но и анализ данных траектории полета, характер нанесенных повреждений, а также большое количество видео- и фотоматериалов", — говорится в сообщении.

Обломки ракеты, ударившей по киевскому Охматдету 8 июля
Деталь двигателя ракеты Х-101. Фото: СБУ
Обстрел Киева 8 июля
Фрагменты ракеты Х-101. Фото: СБУ

Целенаправленный ракетный удар оккупантов подтверждают также:

  • Характер разрушений (полностью уничтожен двухэтажный корпус больницы, окружающие здания имеют значительные повреждения), присущий именно для боевой части Х-101 (400 кг). Разрушения ни в коем случае не могли быть вызваны ЗРК NASAMS, боевые части ракет к которой примерно в 20 раз менее мощные;
  • пропорции, форма и размеры ракеты, которая зафиксирована на имеющихся в открытом доступе видео, полностью соответствуют ракете Х-101, и, наоборот, не характерны для ЗКР, в т.ч. к ЗРК NASAMS. Попытки российских пропагандистов сравнить ракету на видео, которая попадает в больницу в нескольких сотнях метров, с размерами здания на переднем плане — циничная и бессмысленная манипуляция.
  • траектория полета ракеты полностью соответствует характеристикам Х-101 (набор высоты, или "горка", перед атакой цели, и атака примерно под углом 60 градусов);
  • нанесение удара по детской больнице "Охматдет" именно КР авиационного базирования Х-101 зафиксировано материалами объективного контроля с помощью радаров.
Часть ракеты РФ, обстрелявшая Охматдет
Обломок с инвентарным номером ракеты Х-101. Фото: СБУ​​​
Удар по Охматдету 8 июля
Часть серийного номера ракеты Х-101. Фото: СБУ

Глава СБУ Василий Малюк заявил, что Служба сделает все возможное, чтобы противник почувствовал максимальное возмездие за каждое свое военное преступление.

"Это возмездие будет и по закону, и по морали. Государство-террорист — это не абстрактное понятие. Есть конкретные имена убийц. И их ничто не спасет от правосудия", — добавил Малюк.

null
Пост СБУ. Фото: скриншот
null
Пост СБУ. Фото: скриншот

Напомним, СБУ квалифицировала российскую атаку на детскую больницу "Охматдет" как военное преступление. На месте найдены соответствующие доказательства и определен тип ракеты, которой РФ ударила по медучреждению.

Также правительство направит 100 миллионов гривен на первоочередные восстановительные работы в детской больнице "Охматдет" в Киеве. Восстановление медучреждения начинается уже сейчас.

СБУ Киев Украина обстрелы оккупанты ракеты Охматдет ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

8 июля 2024

11:48 Миколенко выбрал новый клуб — Эвертон готовится для трансфера

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

8 июля 2024

09:22 Пенсии могут "урезать" на 20% — кого коснется

7 июля 2024

02:12 Мобилизация после 16 июля — в Минобороны объяснили, что ждет военнообязанных