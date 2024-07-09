Обстріл Охматдиту 8 липня — СБУ опублікувала нові докази удари окупантів ракетою Х-101

Наслідки російського обстрілу "Охматдиту" 8 липня. Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Служба безпеки України отримала нові докази, які підтверджують, що російські окупанти вдарили по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві 8 липня ракетою Х-101. Зокрема, на місці удару було знайдено уламок двигуна.

Про це повідомила пресслужба СБУ у Telegram у вівторок, 9 липня.

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На місці російської атаки слідчі СБУ виявили:

Уламок механізму розкриття крил ракети Х-101;

уламок блоку постановки завад ракети Х-101;

середню частину корпусу крилатої ракети Х-101;

обтікач хвостового відсіку і уламок гідроблока крилатої ракети Х-101;

уламки кожуха двигуна крилатої ракети Х-101 із відображенням інвентарного (внутрішня сторона) та серійного номерів (зовнішня сторона).

Частина корпусу ракети Х-101. Фото: СБУ

Уламок двигуна ракети Х-101. Фото: СБУ

Слідчо-оперативна група СБУ працює на місці обстрілу з перших хвилин. Вона намагається зібрати кожен речовий доказ. За словами експертів, це був цілеспрямований удар загарбників.

"Про це свідчать не тільки уламки ракети, знайдені на місці удару, але й аналіз даних траєкторії польоту, характер завданих пошкоджень, а також велика кількість відео- і фотоматеріалів", — йдеться у повідомленні.

Деталь двигуна ракети Х-101. Фото: СБУ

Фрагменти ракети Х-101. Фото: СБУ

Цілеспрямований ракетний удар окупантів підтверджують також:

Характер руйнувань (повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження), притаманний саме для бойової частини Х-101 (400 кг). Руйнування в жодному разі не могли бути спричинені ЗРК NASAMS, бойові частини ракет до якої приблизно в 20 разів менш потужні;

пропорції, форма та розміри ракети, яка зафіксована на наявних у відкритому доступі відео, повністю відповідають ракеті Х-101, і, навпаки, не характерні для ЗКР, у т.ч. до ЗРК NASAMS. Спроби російських пропагандистів порівняти ракету на відео, яка вражає лікарню за кілька сотень метрів, з розмірами будівлі на передньому плані — цинічна і безглузда маніпуляція.

траєкторія польоту ракети повністю відповідає характеристикам Х-101 (набір висоти, або "гірка", перед атакою цілі, і атака приблизно під кутом 60 градусів);

завдання удару по дитячій лікарні "Охматдит" саме КР авіаційного базування Х-101 зафіксовано матеріалами об'єктивного контролю за допомогою радарів.

Уламок з інвентарним номером ракети Х-101. Фото: СБУ

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Частина серійного номера ракети Х-101. Фото: СБУ

Очільник СБУ Василь Малюк заявив, що Служба зробить все можливе, щоб противник відчув максимальну відплату за кожен свій воєнний злочин.

"Ця відплата буде і за законом, і за мораллю. Держава-терорист — це не абстрактне поняття. Є конкретні імена вбивць. І їх ніщо не врятує від правосуддя", — додав Малюк.

Допис СБУ. Фото: скриншот

Допис СБУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, СБУ кваліфікувала російську атаку на дитячу лікарню "Охматдит" як воєнний злочин. На місці знайдено відповідні докази та визначено тип ракети, якою РФ вдарила по медзакладу.

Також уряд спрямує 100 мільйонів гривень на першочергові відновлювальні роботи в дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Відбудова медзакладу починається вже зараз.