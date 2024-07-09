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У Києві завершили аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту

9 липня 2024 13:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Удар ракетою по Охматдиту 8 липня — рятувальники закінчили роботи на місці влучання
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Працівники ДСНС у вівторок, 9 липня, завершили аварійно-рятувальні роботи на місці ракетного удару російської ракети по медичному закладу "Охматдит" у Києві. Наразі відомо про двох людей, які загинули внаслідок атаки.

Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у Telegram.

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"Аварійно-рятувальні роботи на території Охматдиту в Києві завершені", — йдеться у повідомленні.

За даними МВС, через російську атаку в медичному закладі загинули дві людини, а за допомогою до лікарів звернулося 32 постраждалих. Водночас відомо про вісім дітей, яких ушпиталили з травмами. 

Атака на Охматдит - що відомо станом на 9 липня
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС
Атака на Охматдит 8 липня - скільки людей загинули
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС
У ДСНС повідомили про завершення рятувальних робіт в Охматдиті
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС
Рятувальники на місці атаки в Охматдиті завершили роботи 9 липня
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС
Атака на Київ 8 липня - ракети вбили 29 людей
Аварійно-рятувальні роботи. Фото: ДСНС

"Доба безперервної та самовідданої роботи. Дякую кожному, хто допомагав, рятував, підтримував. Неймовірна сила єдності українців", — зауважив Клименко.

Станом на 11:25 у Києві відомо про 29 загиблих через вчорашній ракетний обстріл, серед яких четверо — діти. Ще 117 людей постраждали, з яких 10 дітей. 

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Скриншот допису Клименка

Нагадаємо, значних пошкоджень через ракетний удар зазнали корпуси "Охматдиту", включаючи новозбудовані відділення і єдину в країні онкогематологічну лабораторію.

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що під час російського удару по дитячій лікарні "Охматдит" загинула 30-річна лікарка Світлана Лук'янчук. Вона працювала дитячим нефрологом.

МВС Київ обстріли ракети війна в Україні Охматдит ракетний удар

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